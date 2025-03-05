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В Раде ответили, от чего будет зависеть, выстоит ли Украина, потеряв поддержку США

Сложнее всего Украине будет, если США перестанут предоставлять разведывательную информацию

сегодня, 13:48
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Кравцев Сергей

Если Вашингтон не возобновит поставки оружия Украине, то нельзя сказать, что ситуация будет катастрофическая, но она действительно станет очень плохой. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio NV рассказал нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. 

В Раде ответили, от чего будет зависеть, выстоит ли Украина, потеряв поддержку США

Украина и США. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день ни один человек не скажет, на сколько в такой ситуации хватит у Украины запасов, потому что все будет зависеть от интенсивности боевых действий.

Роман Костенко добавил, что американская помощь, по разным оценкам, составляла 30% от всей, которую предоставляли партнеры.

"Если США полностью прекратят поставки оружия, то ситуация будет очень плохая, но не катастрофическая. Некоторые номенклатуры, которые используются на поле боя — снаряды калибра 155 мм, основным поставщиком и еще и бесплатно были США, но сейчас и Европа, Турция их производят. По состоянию на сейчас у нас есть запас на несколько месяцев", — подчеркнул Костенко. 

По его словам, можно найти другие каналы поставок, но Украине нужны будут европейские деньги.

Хуже всего, считает Роман Костенко, будет, если США перестанут предоставлять разведывательную информацию. Это, в первую очередь, отобразится на гражданском населении, потому что не будет достаточно информации о поднятии самолетов РФ с ракетами. Вся проблема в том, что Европа точно не сможет полностью перекрыть эту ситуацию.

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