В Раде ответили, от чего будет зависеть, выстоит ли Украина, потеряв поддержку США

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Кравцев Сергей
Если Вашингтон не возобновит поставки оружия Украине, то нельзя сказать, что ситуация будет катастрофическая, но она действительно станет очень плохой. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio NV рассказал нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Украина и США. Фото: из открытых источников
Парламентарий отметил, что на сегодняшний день ни один человек не скажет, на сколько в такой ситуации хватит у Украины запасов, потому что все будет зависеть от интенсивности боевых действий.
Роман Костенко добавил, что американская помощь, по разным оценкам, составляла 30% от всей, которую предоставляли партнеры.
По его словам, можно найти другие каналы поставок, но Украине нужны будут европейские деньги.
Хуже всего, считает Роман Костенко, будет, если США перестанут предоставлять разведывательную информацию. Это, в первую очередь, отобразится на гражданском населении, потому что не будет достаточно информации о поднятии самолетов РФ с ракетами. Вся проблема в том, что Европа точно не сможет полностью перекрыть эту ситуацию.
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