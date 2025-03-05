В Раде ответили, от чего будет зависеть, выстоит ли Украина, потеряв поддержку США

Если Вашингтон не возобновит поставки оружия Украине, то нельзя сказать, что ситуация будет катастрофическая, но она действительно станет очень плохой. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Radio NV рассказал нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Украина и США. Фото: из открытых источников

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день ни один человек не скажет, на сколько в такой ситуации хватит у Украины запасов, потому что все будет зависеть от интенсивности боевых действий.

Роман Костенко добавил, что американская помощь, по разным оценкам, составляла 30% от всей, которую предоставляли партнеры.

"Если США полностью прекратят поставки оружия, то ситуация будет очень плохая, но не катастрофическая. Некоторые номенклатуры, которые используются на поле боя — снаряды калибра 155 мм, основным поставщиком и еще и бесплатно были США, но сейчас и Европа, Турция их производят. По состоянию на сейчас у нас есть запас на несколько месяцев", — подчеркнул Костенко.

По его словам, можно найти другие каналы поставок, но Украине нужны будут европейские деньги.

Хуже всего, считает Роман Костенко, будет, если США перестанут предоставлять разведывательную информацию. Это, в первую очередь, отобразится на гражданском населении, потому что не будет достаточно информации о поднятии самолетов РФ с ракетами. Вся проблема в том, что Европа точно не сможет полностью перекрыть эту ситуацию.

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