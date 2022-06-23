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Экс-нардеп от Партии регионов оказался коллаборантом: подробности

Бывший народный избранник, выступал, как рупор вражеской пропаганды

сегодня, 16:28
Автор:

Лиля Воробьева
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Служба безопасности Украины обнаружила еще одного коллаборанта среди бывших депутатов "Партии регионов" и объявила ему подозрение в коллаборативной деятельности.

Экс-нардеп от Партии регионов оказался коллаборантом: подробности

Бывший нардеп Игорь Марков (фото wikipedia.org)

Об этом сообщают в пресс-центре ведомства безопасности.

Как утверждает ряд украинских медиа, ссылаясь на своих информаторов в среде правоохранителей, в сотрудничестве с врагом обвиняется Игорь Марков.

"В марте 2022 г. он находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками Российской федерации", — утверждают работники ведомства.

Также сотрудники СБУ утверждают, что бывший народный избранник, выступавший как рупор вражеской пропаганды, постоянно выставлял видеоролики, где говорил, что не существует никакой агрессии с россии и распространял тезисы об "асвобадителях". Через некоторое время это видео показывали пропагандистские СМИ России, в частности, федеральный телеканал при российском министерстве обороны.

Также представители Офиса генпрокурора располагают данными, что 15 мая этот бывший нардеп публично выступал в эфире общероссийского телеканала как участник информационной кампании, направленной на поддержку страны-агрессора. Тезисы выступления были направлены на поддержку временной оккупации части украинской территории врагами и содействие созданным там оккупантами псевдо-органам. Подозреваемый одобряет все, что делают российские военные, отрицая тем самым совершение агрессии в отношении жителей временно оккупированных регионов.

"В мае фигурант принял участие в проведении информационной кампании РФ, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины", – говорят сотрудники СБУ.

Также в Офисе генпрокурора утверждают, что украинский нардеп VII созыва, житель города Одессы, еще в 2014 году уехал на российскую территорию, где активно сотрудничал с врагами, тем самым нанося ущерб суверенитету и независимости Украины.

Сейчас при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и по собранным материалам СБУ и Нацполиции, бывшего народного депутата уведомлено о подозрении в коллаборативной деятельности. Это –ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Как относятся к России и Путину в разных странах: опрос.


 



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Источник: https://t.me/SBUkr/4499
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