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Экс-командующий НАТО в Европе ответил, действительно ли Украина и РФ могут начать переговоры в этом году

Джеймс Ставридис рассказал, что может побудить противоборствующие стороны сесть за стол переговоров

сегодня, 09:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российская и украинская армии истощены продолжающейся войной, которая может создать потенциальное окно для переговоров в конце этого года. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, пишет The Hill. 

Экс-командующий НАТО в Европе ответил, действительно ли Украина и РФ могут начать переговоры в этом году

Джеймс Ставридис. Фото: из открытых источников

"Ближе к концу этого года, вероятно, после выборов в США, у нас будет момент для потенциальных переговоров", — заявил Джеймс Ставридис.

По его словам, несмотря на то, что обе страны сталкиваются с проблемами, скорее всего, они все равно отложат любое потенциальное соглашение.

При этом военный высказал мнение, что война между Украиной и РФ закончится "как Корейская война, а это означает, что, вероятно, россияне будут контролировать некоторую часть Украины, Крым, сухопутный мост в Россию".

"С другой стороны, Украина вступает в НАТО. Думаю, что в этом году контуры этой договоренности, возможно, станут более ясными", — допустил военный.

Издание напомнило, что в прошлом месяце Ставридис призвал к увеличению помощи Украине. "Это очень опасная ситуация, и настоящие действия здесь фактически не в Киеве. Настоящие действия происходят в Вашингтоне. Мы должны оказать военную поддержку Украине. Их дело справедливое", — заявил тогда Ставридис.

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