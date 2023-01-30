Экс-командующий НАТО рассказал, какой шаг Запада "создаст Путину реальные проблемы"

Западные союзники Украины уже начали создавать российскому диктатору Владимиру Путина "реальные проблемы". Путин в полной мере их ощутит, когда Украина получит тяжелые танки. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис, пишет "The Hill".

Джеймс Ставридис. Фото: из открытых источников

По словам Джеймса Ставридиса, танки Abrams, Leopard 2 и Challenger будут играть важную роль в поддержке обороны Украины.

"Когда вы соедините эти три типа танков и доставите их в Украину в реальном количестве, а я полагаю, что к середине весны, к концу марта, их будет не менее 100, а может быть, и 200, это создаст реальную проблему для Путина", — отметил Ставридис.

Он добавил, что украинские защитники могут "замаскировать эту броню и использовать ее, чтобы пробить российскую линию, разделить их, разорвать на части и разорвать логистическую цепочку".

Экс-главнокомандующий уверен, что поставка танков Украине ознаменует собой поворотный момент в наземной войне и станет "плохим днем" для Путина из-за самого конфликта и единства Запада.

"Это сильный политический и дипломатический сигнал, и, как я уже говорил ранее, это очень важный военный шаг для Альянса", — подчеркнул он.

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