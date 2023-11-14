logo

BTC/USD

36743.47

ETH/USD

2062.34

LTC/USD

72.46

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Экс-командующий армией США в Европе рассказал, без какого решения Байдена победы Украины не будет
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-командующий армией США в Европе рассказал, без какого решения Байдена победы Украины не будет

Ходжес озвучил свой план для победы Украины

сегодня, 09:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президенту США Джо Байдену кардинально нужно менять свою политику. То, что он сейчас делает по поддержке Украины способствует тому, чтобы борьба продолжалась, но не способствует тому, чтобы Украина победила в этой войне. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в колонке для "Telegraph" выразил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Экс-командующий армией США в Европе рассказал, без какого решения Байдена победы Украины не будет

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес

Экс-командующий армией США в Европе отметил, за тем, что происходит в Украине и на Ближнем Востоке внимательно наблюдает Китай, оценивая, есть ли у США, а также европейских стран политическая воля и промышленный потенциал, чтобы одержать победу, а не просто продолжать борьбу, ради борьбы.


По словам Бена Ходжеса, если США решительно настроены, чтобы Украина победила в войне, они должны как можно скорее передать Киеву ракеты ATACMS с унитарной боеголовкой дальностью 300 км для уничтожения российских военно-морских, авиационных и логистических объектов в Крыму. Это автоматически сделает полуостров непригодным для российской армии.

После этого, считает Бен Ходжес, свое слово должен сказать Берлин, проявив свою решительность и поставив Украине ракеты Taurus дальностью 500 км, которые "придадут решающий потенциал" по уничтожению российских штабов, артиллерии и логистики.

Ходжес подчеркнул, только, когда ключевые военные объекты РФ на оккупированных территориях окажутся под прицелом украинских сил можно говорить о серьезном переломе в войне и приближающейся победе Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный и внешнеполитический фронт: где самая сложная ситуация и что может измениться. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2023/11/13/us-general-war-russia-ukraine-hamas-israel-iran-china/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!