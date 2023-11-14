Экс-командующий армией США в Европе рассказал, без какого решения Байдена победы Украины не будет

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Кравцев Сергей
Президенту США Джо Байдену кардинально нужно менять свою политику. То, что он сейчас делает по поддержке Украины способствует тому, чтобы борьба продолжалась, но не способствует тому, чтобы Украина победила в этой войне. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в колонке для "Telegraph" выразил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес
Экс-командующий армией США в Европе отметил, за тем, что происходит в Украине и на Ближнем Востоке внимательно наблюдает Китай, оценивая, есть ли у США, а также европейских стран политическая воля и промышленный потенциал, чтобы одержать победу, а не просто продолжать борьбу, ради борьбы.
По словам Бена Ходжеса, если США решительно настроены, чтобы Украина победила в войне, они должны как можно скорее передать Киеву ракеты ATACMS с унитарной боеголовкой дальностью 300 км для уничтожения российских военно-морских, авиационных и логистических объектов в Крыму. Это автоматически сделает полуостров непригодным для российской армии.
После этого, считает Бен Ходжес, свое слово должен сказать Берлин, проявив свою решительность и поставив Украине ракеты Taurus дальностью 500 км, которые "придадут решающий потенциал" по уничтожению российских штабов, артиллерии и логистики.
Ходжес подчеркнул, только, когда ключевые военные объекты РФ на оккупированных территориях окажутся под прицелом украинских сил можно говорить о серьезном переломе в войне и приближающейся победе Украины.
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