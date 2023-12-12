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Экс-командир "Айдара" назвал конечную цель Путина в войне

Бывший командир "Айдара" Евгений Дикий объяснил, какую цель преследует президент России Владимир Путин в войне в Украине.

сегодня, 10:57
Автор:
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Slava Kot
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По мнению бывшего командира взвода батальона "Айдар" Евгения Дикого, конечная цель Путина в войне – оккупация всей территории Украины. По его словам, цель России не изменилась за все время войны в Украине.

Экс-командир "Айдара" назвал конечную цель Путина в войне

Конечная цель Путина – это оккупация всей территории Украины. Фото из открытых источников


В эфире телеканала "Эспрессо" экс-командир "Айдара" Евгений Дикий рассказал о главной цели президента России Владимира Путина на войне в Украине.

"Конечная цель РФ — оккупация всей территории Украины", — сказал военный эксперт Евгений Дикий.

По словам Дикого, во время войны у россиян лишь закрепилась идея захвата всей Украины, а не только отдельных регионов.

"Эта цель у россиян не менялась. Напротив, за время этой войны они окончательно сами себя убедили, что только эта цель для них имеет реальный смысл, а все остальное для них катастрофа", — считает Дикий.

Военный эксперт отмечает, что все другие цели для Путина в войне в Украине промежуточные, поэтому его не остановит оккупация Авдеевка, Марьинка, или выход на админграницы Донецкой области. Вместе с тем Дикий считает, что ближайшая цель Путина в войне в Украине – это захват Марьинки и Авдеевки до конца этого года или до начала весны 2024 года, то есть до выборов президента России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-командир "Айдара" назвал город, в котором больше всего уклонистов от мобилизации. По словам Дикого, власти боятся проводить мобилизацию в этом городе из-за возможного падения рейтингов.

Также "Комментарии" писали о Путине, сделавшем заявление о будущем Украины и России. По словам президента России, будущее Москвы зависит от результатов войны в Украине.



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Источник: https://espreso.tv/
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