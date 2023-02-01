Экс-главу департамента Минобороны подозревают в растрате более 100 млн гривен из-за некачественных бронежилетов

Из-за растраты государственных средств в размере более 100 млн гривен бывшему директору Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны объявили подозрение. Об этом сообщают в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В ходе расследования следователи установили, что бывший руководитель закупил для армии почти 3 тысячи бронежилетов общей стоимостью более 100 млн. гривен. Но в ходе экспертизы стало известно, что эти бронежилеты не отвечают требованиям IV класса и не могут быть надежной защитой для украинских военных на поле боя.

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Следовательно, бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 УКУ. Если его вину докажут в суде, то ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 8 лет.

А ненадежные бронежилеты изъяты из складов Министерства обороны.

Кроме этого, СБУ проводит следственные действия в отношении других должностных лиц в секторе безопасности и обороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что недавно уволенному заместителю Министра обороны "светит" 15 лет заключения. Сотрудники Государственного бюро расследования (ГБР) сообщили о подозрении недавно уволенному заместителю Министра обороны Украины, который отвечал за Тыловое обеспечение ВСУ. Хотя в ДБР и не называют фамилии подозреваемого, но из самой информации следует, что речь идет о Вячеславе Шаповалове, которого недавно уволили. По данным силовиков, чиновник лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более миллиарда гривен. К тому же договоры заключались при полной подписке.