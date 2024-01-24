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Экс-глава МИД Украины спрогнозировал, как Трамп хочет завершить войну

Владимир Огрызко считает, что Трамп умело пользуется статусом "выдающегося популиста"

сегодня, 11:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Заявления бывшего главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа относительно Украины рассчитана исключительно на среднестатистического американского избирателя, который ничего не смыслит в мировой политике. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.), дипломат Владимир Огрызко.

Экс-глава МИД Украины спрогнозировал, как Трамп хочет завершить войну

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональда Трампа экс-министр назвал "выдающимся популистом всех времен и народов".

"Это человек (ред. – Дональд Трамп), который в этом живет, поэтому он и нравится, предлагая бессмысленные решения сложных вопросов. Как можно говорить, что за 24 часа он прекратит войну между Украиной и Россией? Разве что начнет бомбардировать Кремль и тогда там поймут, что надо останавливаться. Но я сомневаюсь, что Трамп это сделает. Думает ли он, что Украина согласится отдать 20% своей земли оккупантам, продемонстрировав, что международное право никому не нужно?", — заявил Владимир Огрызко.

Он пояснил, что такая риторика работает исключительно на среднестатистического избирателя, который мало что понимает в мировой политике или вообще не понимает, о чем идет речь. А когда такому избирателю говорят, что быстро все решится и не потребуется из его кармана брать ни одного доллара на помощь, то такое нравится, тем более, когда сейчас у США есть определенные проблемы с мексиканской границей.

Отметим, недавно Дональд Трамп решил сделать новое эпатажное заявление, пообещав в случае победы на выборах президента США остановить войну в Украине еще до своей инаугурации.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дмитрий Песков ответил, были ли уже контакты с Дональдом Трампом о прекращении войны в Украине.




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