Экс-глава МИД Украины спрогнозировал, как Трамп хочет завершить войну

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Кравцев Сергей
Заявления бывшего главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа относительно Украины рассчитана исключительно на среднестатистического американского избирателя, который ничего не смыслит в мировой политике. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.), дипломат Владимир Огрызко.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональда Трампа экс-министр назвал "выдающимся популистом всех времен и народов".
Он пояснил, что такая риторика работает исключительно на среднестатистического избирателя, который мало что понимает в мировой политике или вообще не понимает, о чем идет речь. А когда такому избирателю говорят, что быстро все решится и не потребуется из его кармана брать ни одного доллара на помощь, то такое нравится, тем более, когда сейчас у США есть определенные проблемы с мексиканской границей.
Отметим, недавно Дональд Трамп решил сделать новое эпатажное заявление, пообещав в случае победы на выборах президента США остановить войну в Украине еще до своей инаугурации.
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Ігор
сегодня, 12:17
Коли Порошенко обіцяв АТО за лічені години, коли корумпований Фюрер обіцяв контрбліцкриг це були глузді рішення? Подвійні стандарти юдейців коли у своєму оці чи пОПі здоровезного поліна не помічають.