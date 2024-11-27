Экс-глава МИД рассказал, какое решение Трампа полностью обрушит фронт в Украине

Российский диктатор Владимир Путин не настроен заключать сделку с Украиной. Победитель выборов президента США Дональд Трамп рискует обрушить украинские линии фронта, если США перестанут давать оружие Киеву. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Politico высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Экс-глава МИД Украины считает, что союзники России действуют гораздо решительнее партнеров Украины. Он рассказал журналистам, что страны Запада часто были непоследовательны и ненадежны в плане поддержки. В итоге, Украине пришлось терять людей и территории.

Топ-дипломат Украины считает, что Владимир Путин не готов завершить войну в Украине.

Дмитрий Кулеба уверен, что российский диктатор все еще хочет уничтожить нашу страну.

"Путин все еще верит, что сможет уничтожить украинскую государственность и сокрушить Украину как независимую демократию, и считает, что он в одном шаге от того, чтобы выставить Запад слабым. Украина — это личная одержимость Путина, но сокрушение Украины — это еще и средство достижения его великой цели — показать всему миру, что Запад не способен защитить себя или то, за что он выступает", — объяснил экс-министр иностранных дел Украины.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал положить конец войне в Украине и похвастался, что сможет сделать это за один день, напомнили журналисты. В октябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс поделился, что сделка нового президента США, вероятнее всего, будет предусматривать территориальные уступки в пользу России и создание демилитаризованной зоны.

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