Екатерина Левченко: Россию следует исключить из миротворческих операций ООН

Украина настаивает на том, что Россию следует исключить из списка стран, которые могут участвовать в миротворческих операциях ООН. Причина – многочисленные случаи сексуального насилия в зонах конфликта, к которым причастна Россия. Об этом заявила Екатерина Левченко, правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Украины, во время брифинга в Медиацентре Украины.

Россию нужно внести в черный список стран, которые не могут использовать свой контингент для проведения миротворческих операций ООН

Екатерина Левченко пояснила, что Россия должна ответить за свои действия, в том числе за сексуальное насилие, зафиксированное в разных зонах конфликтов. Она подчеркнула, что есть так называемый "черный список" стран, которые не могут использовать свои войска для миротворческих миссий из-за нарушения международного права. По ее словам, Россия все еще участвует в подобных миссиях, хотя этого не должно быть.

Россия должна нести ответственность. Есть черный список стран, которые не могут использовать контингент для проведения миротворческих операций в любой точке земного шара. А сегодня Россия является частью этих "миротворческих процессов". Поэтому для этого нужна адвокация, нужно понимание, как мы можем работать с международными партнерами, и на двустороннем уровне, и украинское общество также должно осознавать, что это нужно сделать и поддерживать такие усилия", – отметила Екатерина Левченко.

По правилам ООН страна может быть внесена в черный список, если Генеральный секретарь ООН представит доклад, в котором будет указано на преступления, в том числе сексуальное насилие в конфликтах.

Читайте на портале "Комментарии" — Экс-член городского совета и бывший военный Национальной гвардии Массачусетса 28-летний Уилмер Пуэлло-Мота, бежавший из Соединенных Штатов и воюющий против Украины на стороне российской армии России. Говорят, что он был участником захвата Авдеевки. В Америке его ищут по делу о сексуальных преступлениях над детьми.