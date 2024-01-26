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Еда в обмен на партбилет: в оккупации развернули пропаганду партии Путина

Оккупанты предлагают гуммопомощь за партбилет партии российского диктатора

сегодня, 17:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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На временно оккупированных территориях Донецкой области российские оккупанты обещают гуманитарную помощь пенсионерам, если они соглашаются получать партийный билет "Единой России". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Еда в обмен на партбилет: в оккупации развернули пропаганду партии Путина

Оккупанты агитируют за партию Путина. Фото из открытых источников

Сообщается, что оккупанты создали на захваченных территориях гуманитарный кризис, оставили людей без возможностей зарабатывать деньги на проживание, а теперь пытаются купить тех, кто от них зависим. В частности, благодаря пенсионерам оккупационная администрация планирует набрать людей в партию международного преступника Владимира Путина.

В Центре сопротивления подчеркнули, что раздача партбилетов является еще одним "пазлом" подготовки к пропагандистскому фарсу под названием "выборы президента РФ".

Отмечается, что, согласно логике оккупантов, будущие члены партии должны обеспечить видимость явки на нескольких открытых участках.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан.

"Комментарии" также писали, что Владимир Путин по неофициальным каналам сигнализирует США, что открыт для обсуждения будущих мер безопасности для Украины. Российский диктатор, вероятно, готов рассмотреть отказ от требования нейтрального статуса Украины и невступления в НАТО, однако и дальше будет настаивать на признании контроля над оккупированными украинскими территориями.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tot-donechchyny-rosiyany-vydayut-gumanitarku-v-obmin-na-partkvytky-yedynoyi-rosiyi/
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