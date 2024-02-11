Джонсон назвал вопрос, который Карлсон не задал Путину

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отреагировал на интервью Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Джонсона Такер был "марионеткой тирана" и выполнил свою функцию для Путина.



Борис Джонсон об интервью Путина Такеру Карлсону. Фото из открытых источников

Борис Джонсон в колонке на Daily Mail резко раскритиковал Такера Карлсона, которого назвал "диктофоном для диктатора и предателем журналистики". По словам Джонсона Карлсон в интервью с Путиным был подхалимом и не задал ему несколько важных вопросов.

"Он не задавал жестких вопросов. Он не спросил Путина, почему даже сейчас он использует жесточайшие средства современной войны, чтобы калечить и убивать невинных мирных украинских граждан. Он не обвинил его в пытках, изнасилованиях, подрывах детских садов – все это ему было совершенно не нужно. Он даже ни разу не пытался перекрыть поток лжи от Путина", — заявил Борис Джонсон.

По словам британского премьера Такер Карлсон наоборот вдохновлялся откровенной ложью Путина, в частности о якобы предположении, что Польша сама виновата в нападении Германии во времена Гитлера, а Россия к этому якобы непричастна, несмотря на пакт Молотова-Риббентропа.

Также Джонсон заявил, что тезисы Путина были обращены к американцам и у них такие же нарративы, как у Гитлера во время Второй мировой войны. По словам Джонсона, главная цель Путина убедить США, что это война в Европе, а не их, подобно, как об этом заявлял Гитлер, чтобы Америка не вмешивалась в военные действия.

В итоге Борис Джонсон призвал не доверять Путину и обратился к республиканцам, которые блокируют помощь Украине.

"Вы наследники Рональда Рейгана. Вы не можете снова сделать Америку великой, продав Украину и позволив Путину использовать насилие для восстановления советской империи", — сказал Джонсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Клинтон резко раскритиковала Карлсона за интервью с Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Трамп поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО.