Джонсон назвал вопрос, который Карлсон не задал Путину

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Slava Kot
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отреагировал на интервью Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам Джонсона Такер был "марионеткой тирана" и выполнил свою функцию для Путина.
Борис Джонсон об интервью Путина Такеру Карлсону. Фото из открытых источников
Борис Джонсон в колонке на Daily Mail резко раскритиковал Такера Карлсона, которого назвал "диктофоном для диктатора и предателем журналистики". По словам Джонсона Карлсон в интервью с Путиным был подхалимом и не задал ему несколько важных вопросов.
По словам британского премьера Такер Карлсон наоборот вдохновлялся откровенной ложью Путина, в частности о якобы предположении, что Польша сама виновата в нападении Германии во времена Гитлера, а Россия к этому якобы непричастна, несмотря на пакт Молотова-Риббентропа.
Также Джонсон заявил, что тезисы Путина были обращены к американцам и у них такие же нарративы, как у Гитлера во время Второй мировой войны. По словам Джонсона, главная цель Путина убедить США, что это война в Европе, а не их, подобно, как об этом заявлял Гитлер, чтобы Америка не вмешивалась в военные действия.
В итоге Борис Джонсон призвал не доверять Путину и обратился к республиканцам, которые блокируют помощь Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Клинтон резко раскритиковала Карлсона за интервью с Путиным.
Также "Комментарии" писали, что Трамп поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО.
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