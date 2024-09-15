Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с пятью эксминистрами обороны призвали нынешнего премьера Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для атак на Россию, даже без поддержки США. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times .

Борис Джонсон (фото из открытых источников)

Эксминистр обороны Бен Уоллес подчеркнул, что промедление может привести к "умиротворению" Кремля. Борис Джонсон также поддержал эту позицию, заявив, что "нет никаких оснований для промедления".

Стармер недавно провел переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, где обсуждал обращение президента Украины Владимира Зеленского о разрешении на использование британских ракет. Эти продолжавшиеся 90 минут переговоры были описаны как "очень открытые" относительно важных решений, которые придется принять.

Однако администрация Байдена пока решила подождать представления Зеленским своего "плана победы".

"Но Байден и его команда дали понять, что они хотят подождать, пока Зеленский не представит свой план победы", - добавили в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский готов к локальной заморозке войны . Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшие недели посетить Соединенные Штаты, чтобы представить свой "план победы" президенту Джо Байдену, а также кандидатам в президенты. Как сообщает издание Bild, одним из пунктов этого плана есть возможность введения режима прекращения огня на отдельных участках фронта.

Среди ключевых требований в "плане победы" содержится просьба позволить Украине использовать западное оружие для атак в глубоких районах территории России. Кроме того, план предусматривает готовность Украины рассмотреть вариант локального прекращения огня на определенных участках фронта, что может означать временную заморозку ситуации на этих территориях.

