Джон Кирби о мирных переговорах Украины и России: "Вы будете совершенно недовольны ответом"

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби считает, что Украина сама должна решать стратегию противостояния с Россией, а также самостоятельно выбирать возможность ведения мирных переговоров и их условия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Джон Кирби о позиции США по мирным переговорам. Фото из открытых источников

Во время брифинга Джона Кирби спросили, свидетельствует ли то, что Конгресс США не может принять пакет помощи Украине, что Зеленский должен думать о начале мирных переговоров с Россией по окончанию войны.

"Вы будете совершенно недовольны моим ответом. Президент Зеленский должен определить, как и когда закончится эта война, а также на каких условиях он готов вести переговоры с Путиным", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома подчеркнул, что украинцы не планируют "сидеть на оборонных позициях" в зимний период, а будут противостоять России, поэтому США должны поддержать украинскую армию.

"Чего мы стремимся с начала этого конфликта, это быть уверенными, что у него (Зеленского) есть для этого инструменты", — заметил Кирби.

Напомним, что в Конгрессе США обсуждают пакет помощи Украине, Израилю и другим странам более чем на 100 млрд долларов. Демократы призывают как можно быстрее его принять, в то время как республиканцы блокируют помощь и требуют добавить пункт о защите границ США, особенно от миграций с Мексики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что республиканцы в США предложили "план победы в Украине".

Также "Комментарии" писали, что мирные переговоры об окончании войны в Украине могут состояться до конца следующего года по плану США.