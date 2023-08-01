Суд огласил приговор двум администраторам Telegram-каналов о местах выдачи повесток

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Slava Kot
Администраторам Telegram-каналов огласили приговор за информацию о местах выдачи повесток
Два администратора Telegram-каналов в Черкасской области, которые распространяли информацию о выдаче повесток, получили свой приговор — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
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Прокуроры Черкасской области доказали в суде причастность двух граждан Украины, препятствовавших деятельности ВСУ. Жители Черкасской области создали и администрировали несколько тематических Telegram-каналов, информировавших общество о месте выдачи повесток работниками ТЦК. Таким образом, администраторы Telegram-каналов распространяли информацию, позволяющую уклоняться украинцам от вручения повесток в условиях военного положения.
Прокуратура в Черкасской области сообщила, что оба мужчины, которые распространяли информацию о выдаче повесток в Telegram-каналах, признали свою вину и заявили о недопущении такой практики в будущем.
Также "Комментарии" писали, что появились первые последствия для майора ТЦК, избившего жену военного.
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