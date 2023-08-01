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Суд огласил приговор двум администраторам Telegram-каналов о местах выдачи повесток

Суд объявил приговор администраторам Telegram-каналов, распространяющим информацию о выдаче повесток работниками ТЦК.

сегодня, 11:37
Автор:
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Slava Kot
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Суд огласил приговор двум администраторам Telegram-каналов о местах выдачи повесток

Администраторам Telegram-каналов огласили приговор за информацию о местах выдачи повесток

Два администратора Telegram-каналов в Черкасской области, которые распространяли информацию о выдаче повесток, получили свой приговор — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.


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Прокуроры Черкасской области доказали в суде причастность двух граждан Украины, препятствовавших деятельности ВСУ. Жители Черкасской области создали и администрировали несколько тематических Telegram-каналов, информировавших общество о месте выдачи повесток работниками ТЦК. Таким образом, администраторы Telegram-каналов распространяли информацию, позволяющую уклоняться украинцам от вручения повесток в условиях военного положения.

"Приговором суда обвиняемые приговорены к 5 годам лишения свободы с одновременным установлением испытательного срока". – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Черкащины.

Прокуратура в Черкасской области сообщила, что оба мужчины, которые распространяли информацию о выдаче повесток в Telegram-каналах, признали свою вину и заявили о недопущении такой практики в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса среди украинцев относительно того, нужно ли государству вмешиваться в работу приложения Telegram. Группа депутатов создала законопроект № 9223, предусматривающий уголовную ответственность за распространение информации, которая может представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Также "Комментарии" писали, что появились первые последствия для майора ТЦК, избившего жену военного.



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Источник: https://chk.gp.gov.ua/ua/news.html
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