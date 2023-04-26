Двухсотые российские солдаты выгоднее российскому командованию, чем трехсотые, - Коваленко

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Моесеенко Валентина
Для российского командования выгоднее их мертвые солдаты, чем раненые на войне против Украины, возвращающиеся с фронта. Об этом сегодня, в Телеэфире заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишут "Комментарии".
Армии РФ выгоднее убитые солдаты, чем раненые
Так он прокомментировал информацию Генштаба ВСУ, что Россия не пропустила из зоны боевых действий на свою территорию 14 грузовиков с ранеными мобилизованными. В итоге многие из них стали двухсотыми, так и не получив медицинской помощи.
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Также обозреватель прокомментировал мнение экспертов, что России очень выгодны не просто 200-е, а 200-е, смерть которых не зарегистрирована, и которые считаются пропавшими без вести, поскольку на них деньги платятся, оседают в чьих-то командирских карманах. Деньги немалые, и чем больше таких незарегистрированных 200-х, тем больше кто-то из российского командования богатеет.
Как писали "Комментарии", Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями по сбору доказательств военных преступлений россиян.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в России у границ НАТО разбился МиГ-31.
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