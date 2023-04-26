Двухсотые российские солдаты выгоднее российскому командованию, чем трехсотые, - Коваленко

Для российского командования выгоднее их мертвые солдаты, чем раненые на войне против Украины, возвращающиеся с фронта. Об этом сегодня, в Телеэфире заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишут "Комментарии".



Армии РФ выгоднее убитые солдаты, чем раненые

Так он прокомментировал информацию Генштаба ВСУ, что Россия не пропустила из зоны боевых действий на свою территорию 14 грузовиков с ранеными мобилизованными. В итоге многие из них стали двухсотыми, так и не получив медицинской помощи.

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“Здесь вопрос еще возникает с логистикой, с возможностями обеспечения. Плюс, кроме всего прочего, есть вопросы выплат. Известны факты, когда выплаты двухсот критически задерживаются и вообще не выдаются, не осуществляются. То есть, некоторые семьи, в которых были ликвидированы их сыновья, мужчины в Украине, они по пол года и больше ожидают выплат, а компенсация не приходит. В свою очередь, с ранеными проблемами больше, а выплата меньше, примерно в 2,5 раза в зависимости от тяжести ранения. Но раненый может добиваться этой выплаты гарантированно и отстаивать свои права. И в то же время еще разводить скандалы о том, что ему не выдают должную выплату за ранения. Поэтому сейчас двести в какой-то степени выгоднее российскому командованию, чем 300-е”, — сказал Коваленко.

Также обозреватель прокомментировал мнение экспертов, что России очень выгодны не просто 200-е, а 200-е, смерть которых не зарегистрирована, и которые считаются пропавшими без вести, поскольку на них деньги платятся, оседают в чьих-то командирских карманах. Деньги немалые, и чем больше таких незарегистрированных 200-х, тем больше кто-то из российского командования богатеет.

Да, они разбросаны по полям, начиная от Сватового и заканчивая левобережной Херсонской областью. Таких очень много удобрений в наших черноземах. И действительно, на этом зарабатывают как командование, так и в целом бюджет экономит таким образом. Потому что одно дело, когда ты можешь выплачивать в течение месяца 220-240 тысяч за мертвую душу, а совсем другое дело, когда тебе нужно единовременно выплатить 7,5-8 млн в зависимости от звания. Сравнительная экономия”, – говорит Александр Коваленко.

Как писали "Комментарии", Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями по сбору доказательств военных преступлений россиян.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в России у границ НАТО разбился МиГ-31.