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Двухсотые российские солдаты выгоднее российскому командованию, чем трехсотые, - Коваленко

На без вести пропавших солдат в РФ выплаты вообще не дают родственникам

26 апреля 2023, 20:20
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Автор:

Моесеенко Валентина

Для российского командования выгоднее их мертвые солдаты, чем раненые на войне против Украины, возвращающиеся с фронта. Об этом сегодня, в Телеэфире заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишут "Комментарии".

Двухсотые российские солдаты выгоднее российскому командованию, чем трехсотые, - Коваленко

Армии РФ выгоднее убитые солдаты, чем раненые

Так он прокомментировал информацию Генштаба ВСУ, что Россия не пропустила из зоны боевых действий на свою территорию 14 грузовиков с ранеными мобилизованными. В итоге многие из них стали двухсотыми, так и не получив медицинской помощи.


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“Здесь вопрос еще возникает с логистикой, с возможностями обеспечения. Плюс, кроме всего прочего, есть вопросы выплат. Известны факты, когда выплаты двухсот критически задерживаются и вообще не выдаются, не осуществляются. То есть, некоторые семьи, в которых были ликвидированы их сыновья, мужчины в Украине, они по пол года и больше ожидают выплат, а компенсация не приходит. В свою очередь, с ранеными проблемами больше, а выплата меньше, примерно в 2,5 раза в зависимости от тяжести ранения. Но раненый может добиваться этой выплаты гарантированно и отстаивать свои права. И в то же время еще разводить скандалы о том, что ему не выдают должную выплату за ранения. Поэтому сейчас двести в какой-то степени выгоднее российскому командованию, чем 300-е”, — сказал Коваленко.

Также обозреватель прокомментировал мнение экспертов, что России очень выгодны не просто 200-е, а 200-е, смерть которых не зарегистрирована, и которые считаются пропавшими без вести, поскольку на них деньги платятся, оседают в чьих-то командирских карманах. Деньги немалые, и чем больше таких незарегистрированных 200-х, тем больше кто-то из российского командования богатеет.

Да, они разбросаны по полям, начиная от Сватового и заканчивая левобережной Херсонской областью. Таких очень много удобрений в наших черноземах. И действительно, на этом зарабатывают как командование, так и в целом бюджет экономит таким образом. Потому что одно дело, когда ты можешь выплачивать в течение месяца 220-240 тысяч за мертвую душу, а совсем другое дело, когда тебе нужно единовременно выплатить 7,5-8 млн в зависимости от звания. Сравнительная экономия”, – говорит Александр Коваленко.

Как писали "Комментарии", Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями по сбору доказательств военных преступлений россиян.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в России у границ НАТО разбился МиГ-31.



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