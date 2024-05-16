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Двойной удар: Зеленский рассказал, какую цель выбрала РФ и как это навредит Европе

Россия выбрала новую цель для нанесения ударов, которая может реально навредить интересам Европы, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, РФ нацелилась на уничтожение газовой инфраструктуры

сегодня, 19:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Террористическая Россия выбрала для нанесения ударов новую цель, которая находится на западе Украины. По его словам, речь идет о газовой инфраструктуре. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал польскому премьер-министру Дональду Туску.

Двойной удар: Зеленский рассказал, какую цель выбрала РФ и как это навредит Европе

Владимир Зеленский

Как подчеркнул Зеленский, если Россия достигнет своей цели этими ударами, то поставит под удар и газовую безопасность Европы. По мнению президента, Украина и Польша должны вместе найти общее решение, как можно противодействовать таким намерениям террористической России.

Кроме того, глава Украины рассказал о ситуации в Харьковской области и особо подчеркнул, что Киев нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны, чтобы защитить Харьков от российских захватчиков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что уже ходили слухи о том, что Польша могла бы "прикрыть" западную Украину от российских ракетных ударов, однако дальше разговоров дело не пошло. Более того, Польша даже боится сбивать российские ракеты, нарушающие ее воздушное пространство. Там говорят, что таким образом могли бы втянуть НАТО в непосредственную войну с Россией, чего в Альянсе пытаются избежать любой ценой.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский сообщил , что в прорыве россиян на Харьковском направлении виноваты Соединенные Штаты и весь мир, которые вовремя не предоставили Силам обороны необходимое оружие. Также он подчеркнул, что только две установки "Патриот" могут спасти Харьков от оккупации.

Кстати, западные СМИ также подчеркивают, что если бы США дали разрешение Украине использовать их оружие для ударов по территории РФ, Украина не допустила бы скопления российских войск на границе с Украиной и их порыва.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/10366
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