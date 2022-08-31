Двойное налогообложение украинцев: смогут ли власти быстро решить проблему

Украинцы, которые находятся за границей более полугода, по закону должны платить налог дважды. И в Украине, и за границей. В правительстве ищут, как решить эту проблему. Об этом в интервью рассказал глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Двойное налогообложение украинцев (фото из открытых источников)

Быстрого решения не будет: украинцам придется платить

Председатель совета в Институте налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко рассуждает так:

"Действительно, это большая проблема. Согласно законодательству, если более шести месяцев лицо проживает за пределами Украины, оно автоматически становится резидентом по уплате налогов в той стране, где находится на данный момент. В то же время граждане Украины являются резидентами Украины. Поэтому люди попадают под двойное налогообложение".

По словам эксперта, для решения проблемы двойного налогообложения с каждой страной заключается отдельный договор. Так что быстрого решения здесь не будет. И некоторое время украинцам придется платить налоги и в стране, где они сейчас находятся.

"Пересмотреть международные договоры в ракурсе этой проблематики вряд ли возможно, – отмечает Елена Хотенко. – Скорее всего, вопрос будет регулироваться на уровне украинского законодательства. Напомню, что декларирование доходов происходит на следующий год после их получения. И когда люди будут декларировать доходы, возможно, появится либо новая графа, либо какой-нибудь льготный режим, упрощенные процедуры. Какая-то льгота по уплате налогов в Украине этой категорией лиц".

Надо найти решение по совести и разуму

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук считает, что решение должно быть по совести, разуму и здравому смыслу.

"А именно отменить налогообложение в Украине на период экстраординарной ситуации военного времени. Я бы вообще предложил отменить подоходный налог с украинцев. Потому что, война, сильное напряжение, катастрофически упали доходы населения. Люди помогают друг другу как могут. И в это время отвлекать и без того скудные ресурсы на налоги неправильно, – уверен эксперт. – Как и тратить деньги на администрирование".

А если кто-то временно живет в другой стране, в Польше, Германии и тому подобное – пусть платят налоги именно там, отмечает Ярослав Романчук. Тем более, отмечает он, что все страны, приютившие украинских беженцев, и так, и не только помогают Украине.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что налоговая амнистия провалилась.

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