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Двое школьников в россии сожгли вертолет – росСМИ

Дети при этом пострадали и были задержаны правоохранителями

сегодня, 10:07
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Недилько Ксения

В аэропорту Ноябрьска (Ямало-Ненецкий административный округ россии) двое школьников сожгли вертолет Ми-8. За это им обещали выплатить пять миллионов рублей, сообщают российские СМИ со ссылкой на telegram-канал Baza.

Двое школьников в россии сожгли вертолет – росСМИ

Зажигалка, иллюстративное фото

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Двое парней 13 и 14 лет пробрались на вертолетную площадку в аэропорту Ноябрьска, после чего облили горячей жидкостью вертолет Ми-8 и подожгли. Менее чем через час их задержали.

"После того, как они облили вертолет жидкостью, парни решили покурить и, затем, бросили сигарету в вертолет. Пожара не произошло. Тогда один из парней закурил вторую сигарету и после этого воткнул ее в жидкость. В этот момент произошел взрыв", – говорится в сообщении.                                                  

Школьникам сильно обожгло лицо, им пришлось вызвать машину скорой помощи. От вертолета остался лишь хвост, он практически полностью сгорел.

Двое школьников в россии сожгли вертолет – росСМИ - фото 2
Двое школьников в россии сожгли вертолет – росСМИ - фото 3
Двое школьников в россии сожгли вертолет – росСМИ - фото 4


На допросе парни рассказали, что за поджог им обещали заплатить пять миллионов рублей. Они также признались, что пару дней назад они подожгли вышку сотовой связи, за что получили денежное вознаграждение – 30 тысяч рублей. По информации СМИ, задания приходили школьникам в Telegram. В настоящее время парни находятся в больнице под охраной.                               

По данным некоторых telegram-каналов, вертолет может принадлежать авиакомпании Utair. Однако эта информация официально не подтверждена.

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