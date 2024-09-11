Двое школьников в россии сожгли вертолет – росСМИ

В аэропорту Ноябрьска (Ямало-Ненецкий административный округ россии) двое школьников сожгли вертолет Ми-8. За это им обещали выплатить пять миллионов рублей, сообщают российские СМИ со ссылкой на telegram-канал Baza.

Зажигалка, иллюстративное фото

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Двое парней 13 и 14 лет пробрались на вертолетную площадку в аэропорту Ноябрьска, после чего облили горячей жидкостью вертолет Ми-8 и подожгли. Менее чем через час их задержали.

"После того, как они облили вертолет жидкостью, парни решили покурить и, затем, бросили сигарету в вертолет. Пожара не произошло. Тогда один из парней закурил вторую сигарету и после этого воткнул ее в жидкость. В этот момент произошел взрыв", – говорится в сообщении.

Школьникам сильно обожгло лицо, им пришлось вызвать машину скорой помощи. От вертолета остался лишь хвост, он практически полностью сгорел.





На допросе парни рассказали, что за поджог им обещали заплатить пять миллионов рублей. Они также признались, что пару дней назад они подожгли вышку сотовой связи, за что получили денежное вознаграждение – 30 тысяч рублей. По информации СМИ, задания приходили школьникам в Telegram. В настоящее время парни находятся в больнице под охраной.

По данным некоторых telegram-каналов, вертолет может принадлежать авиакомпании Utair. Однако эта информация официально не подтверждена.

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