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Две женщины в Крыму отравили российских солдат: несколько десятков погибших

В Крыму местные жители ликвидировали более двух десятков оккупантов с помощью яда, который принесли с едой и водкой в одну из воинских частей.

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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Две женщины, представившиеся жителями Крыма, решили "отблагодарить" российских солдат за войну в Украине водкой и едой. Как следствие более двух десятков россиян были смертельно отравлены, а еще с десяток госпитализированы.

Две женщины в Крыму отравили российских солдат: несколько десятков погибших

В Крыму отравили российских солдат. Фото из открытых источников

В российских Telegram-каналах распространилась информация о двух "диверсантках", отравивших российских военных в Крыму. По описанию россиян "две милые девушки" пришли на КПП одной из воинских частей в Симферополе. Женщины принесли 7 бутылок водки и разную закуску: колбасу, рыбу, сыр и хлеб.


Жители Крыма заявили, что хотят "поблагодарить" российских солдат за "защиту". В результате россияне взяли "подарки" от женщин и распили алкоголь. Впоследствии стало известно, что водка и пища содержала мышьяк и другие отравляющие вещества.

Российские СМИ указывают на 24 погибших военных и еще 11 попавших под госпитализацию россиян. Женщин, совершивших диверсию и уничтоживших более двух десятков оккупантов, россияне не нашли, однако указали, что следствие продолжается.

Это уже не первый случай, когда местные жители в Крыму отравляют российских солдат. Летом 2022 года сообщалось также, что в Симферополе погибли военные из-за отравления, полученного после потребления продуктов, которые им принесли жители Крыма.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сеть попало видео противостояние российского оккупанта с палкой против украинского дрона-камикадзе на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в России заявили о готовности войны против НАТО в случае вмешательства военного альянса в собственные интересы Кремля.



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