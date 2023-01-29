Две супердержавы отказывают Путину. Россия ищет альтернативы

Кремль не сможет рассчитывать на помощь Китая и Индии в ослаблении последствий новых санкций, на этот раз по импорту российских нефтепродуктов, которые Евросоюз введет 5 февраля. Хотя Китай и Индия покупают дешевую российскую нефть, они не будут покупать российское готовое топливо, поскольку являются экспортерами этого продукта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Insider.



Путин, Моди и Си на встрече ШОС. Фото из открытых источников

Европейский Союз введет запрет с 5 февраля на импорт российских нефтепродуктов, включая дизель и бензин. В этот раз Китай и Индия не придут на помощь Путину. Обе страны во время санкций против РФ продолжали покупать неочищенную нефть пониженными ценами в России.

"Обе страны являются экспортерами продукции, поэтому им не нужно импортировать больше", — сказал ведущий аналитик сырой нефти Kpler Виктор Катона.

Китай и Индия производят топливо на собственных нефтеперерабатывающих заводах, которые затем могут попадать на рынок Европы. Этот механизм уже работает, ведь несмотря на большую стоимость и время доставки в Латвию уже следует китайское судно с топливом.

Обе страны могут выиграть от запрета на российское топливо. Китай и Индия получат больше возможностей для дополнительных соглашений о поставках собственного топлива, ведь Россия выпадет с рынка.

Таким образом, Россия вынуждена искать альтернативы для своих подсанкционных товаров.

"Вместо этого российское топливо может найти покупателей в Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах, а затем отправиться оттуда на азиатские рынки. Российская продукция также может поступать в Западную Африку и Латинскую Америку, тогда как Европа, скорее всего, начнет загружать больше дизельного топлива из США и Азии", — сказал Катона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США обвиняет Китай в помощи России в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о Кремле, возмущенном тем, что не получил приглашения для своих дипломатов.

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