logo

BTC/USD

23193.40

ETH/USD

1592.35

LTC/USD

95.01

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Две супердержавы отказывают Путину. Россия ищет альтернативы
commentss НОВОСТИ Все новости

Две супердержавы отказывают Путину. Россия ищет альтернативы

Европейский союз с 5 февраля запрещает импорт российских нефтепродуктов. Путин мог бы продавать их в Индию и Китай, но две супердержавы не согласятся на такой шаг. Теперь Кремль ищет альтернативные варианты.

сегодня, 10:12
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Кремль не сможет рассчитывать на помощь Китая и Индии в ослаблении последствий новых санкций, на этот раз по импорту российских нефтепродуктов, которые Евросоюз введет 5 февраля. Хотя Китай и Индия покупают дешевую российскую нефть, они не будут покупать российское готовое топливо, поскольку являются экспортерами этого продукта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Business Insider.

Две супердержавы отказывают Путину. Россия ищет альтернативы

Путин, Моди и Си на встрече ШОС. Фото из открытых источников

Европейский Союз введет запрет с 5 февраля на импорт российских нефтепродуктов, включая дизель и бензин. В этот раз Китай и Индия не придут на помощь Путину. Обе страны во время санкций против РФ продолжали покупать неочищенную нефть пониженными ценами в России.

"Обе страны являются экспортерами продукции, поэтому им не нужно импортировать больше", — сказал ведущий аналитик сырой нефти Kpler Виктор Катона.

Китай и Индия производят топливо на собственных нефтеперерабатывающих заводах, которые затем могут попадать на рынок Европы. Этот механизм уже работает, ведь несмотря на большую стоимость и время доставки в Латвию уже следует китайское судно с топливом.

Обе страны могут выиграть от запрета на российское топливо. Китай и Индия получат больше возможностей для дополнительных соглашений о поставках собственного топлива, ведь Россия выпадет с рынка.

Таким образом, Россия вынуждена искать альтернативы для своих подсанкционных товаров.

"Вместо этого российское топливо может найти покупателей в Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах, а затем отправиться оттуда на азиатские рынки. Российская продукция также может поступать в Западную Африку и Латинскую Америку, тогда как Европа, скорее всего, начнет загружать больше дизельного топлива из США и Азии", — сказал Катона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США обвиняет Китай в помощи России в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали о Кремле, возмущенном тем, что не получил приглашения для своих дипломатов.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://markets.businessinsider.com/news/commodities/russia-fuel-embargo-eu-diesel-g7-price-cap-china-india-2023-1
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!