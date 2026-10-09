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Две страны просят Украину выдать своих граждан, завербованных РФ

Африканские правительства заявляют, что людей заманивали обещаниями работы, а затем отправляли на фронт

9 октября 2026, 07:38
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Кравцев Сергей

Несколько африканских государств добиваются возвращения своих граждан, попавших в украинский плен после участия в войне на стороне России. Как сообщает Bloomberg, власти Кении и Ботсваны уже ведут переговоры с целью добиться их репатриации, утверждая, что некоторые иностранцы могли стать жертвами обмана при вербовке.

Две страны просят Украину выдать своих граждан, завербованных РФ

Наемники РФ. Фото: из открытых источников

8 октября министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади сообщил парламенту, что Найроби пытается вернуть пятерых граждан. По его словам, президент Уильям Руто обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским. Кенийская сторона настаивает, что задержанных следует рассматривать как возможных жертв торговли людьми, поскольку они утверждают, что соглашались на гражданскую работу, а не на участие в боевых действиях.

Ботсвана также добивается возвращения своего гражданина. Власти Зимбабве, в свою очередь, выразили обеспокоенность трансграничной вербовкой, указав, что некоторых новобранцев отправляют в зону боевых действий без военной подготовки.

По данным Bloomberg, в распоряжении издания оказались документы, согласно которым Украина удерживает не менее 213 иностранных военнопленных, не считая россиян и северокорейцев. Среди них — 37 граждан африканских стран. При этом, согласно опубликованным украинской стороной данным, Россия привлекла к войне более 28 тысяч иностранцев из 135 государств, тысячи из них погибли.

Правозащитная организация Amnesty International также сообщала о вербовке иностранцев, которых могли привлекать обещаниями высоких выплат и легального трудоустройства. В Ботсване ранее заявляли о предотвращении вербовки восьми граждан, а в Зимбабве задерживали подозреваемых в организации подобных схем, включая двух россиян.

Однако возвращение пленных остается сложным вопросом: Украина рассматривает их как военнопленных, которых можно обменять на украинцев, удерживаемых Россией. По словам Мудавади, около 84 граждан Кении погибли или пропали без вести, еще 34 проходят лечение в России. Всего домой уже вернулись 62 кенийца, участвовавших в войне.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-08/african-countries-call-for-ukraine-to-return-captured-prisoners
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