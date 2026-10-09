Дві країни просять Україну видати своїх громадян, завербованих РФ

Декілька африканських держав домагаються повернення своїх громадян, які потрапили в український полон після участі у війні на боці Росії. Як повідомляє Bloomberg, влада Кенії і Ботсвани вже веде переговори з метою добитися їх репатріації, стверджуючи, що деякі іноземці могли стати жертвами обману під час вербування.

Найманці РФ. Фото: з відкритих джерел

8 жовтня міністр закордонних справ Кенії Мусалія Мудаваді повідомив парламенту, що Найробі намагається повернути п'ятьох громадян. За його словами, президент Вільям Руто обговорював це питання із Володимиром Зеленським. Кенійська сторона наполягає, що затриманих слід розглядати як можливі жертви торгівлі людьми, оскільки вони стверджують, що погоджувалися на цивільну роботу, а не на участь у бойових діях.

Ботсвана також прагне повернення свого громадянина. Влада Зімбабве, у свою чергу, висловила стурбованість транскордонним вербуванням, вказавши, що деяких новобранців відправляють до зони бойових дій без військової підготовки.

За даними Bloomberg, у розпорядженні видання опинилися документи, згідно з якими Україна утримує не менше 213 іноземних військовополонених, не рахуючи росіян та північнокорейців. Серед них – 37 громадян африканських країн. При цьому, згідно з опублікованими українською стороною даними, Росія залучила до війни понад 28 тисяч іноземців зі 135 держав, тисячі з них загинули.

Правозахисна організація Amnesty International також повідомляла про вербування іноземців, яких могли залучати обіцянками високих виплат та легального працевлаштування. У Ботсвані раніше заявляли про запобігання вербування восьми громадян, а в Зімбабве затримували підозрюваних в організації подібних схем, включаючи двох росіян.

Однак повернення полонених залишається складним питанням: Україна розглядає їх як військовополонених, яких можна обміняти на українців, які утримують Росія. За словами Мудаваді, близько 84 громадян Кенії загинули або зникли безвісти, ще 34 проходять лікування в Росії. Загалом додому вже повернулися 62 кенійці, які брали участь у війні.

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