Две страны могут заменить США в разведке для Украины: нардеп раскрыл, откуда поступают данные

Франция и Великобритания могут заменить Соединённые Штаты в вопросе предоставления Украине разведывательных данных. Более того, часть необходимой информации украинская сторона, вероятно, уже получает от европейских партнёров. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о возможном сокращении американской разведывательной поддержки, парламентарий отметил, что не слышал о подобных изменениях. По его словам, делать выводы о прекращении передачи данных со стороны США на основании отдельных эпизодов преждевременно.

Отдельно Федиенко прокомментировал ситуацию, когда в Киеве воздушная тревога прозвучала уже после взрывов. По его словам, подобные случаи происходили и раньше и не обязательно связаны с изменением разведывательной политики Вашингтона.

Депутат объяснил, что обнаружение некоторых ракет представляет серьёзную техническую сложность. В частности, он упомянул ракеты комплекса С-400, которые, по его словам, отличаются высокой скоростью и особенностями полёта.

Таким образом, позднее объявление тревоги само по себе не доказывает, что Украина перестала получать предупреждения от американской стороны. Причины каждого подобного случая требуют отдельного анализа.

При этом вопрос о возможностях европейских союзников остаётся актуальным на фоне дискуссий о будущем военного сотрудничества с США. На прямой вопрос, способны ли Франция и Великобритания заменить Вашингтон в сфере разведки, Федиенко ответил утвердительно.

"Могут. И фактически, я думаю, что большую часть некоторых разведданных мы сейчас получаем от этих стран", — заявил парламентарий.

Вместе с тем депутат не представил подробностей о распределении разведывательных задач между союзниками и не уточнил, какие именно данные поступают от каждой страны.

Заявление Федиенко указывает на значимость европейского направления для безопасности Украины. Однако оно не означает, что Франция и Великобритания могут полностью воспроизвести все возможности американской разведывательной инфраструктуры. Вопрос о масштабах и характере поддержки требует дальнейших официальных разъяснений.

Читайте также на портале "Комментарии" - Вашингтон поставил Киев перед жестким выбором: что потребовали Трамп и его переговорщики.



