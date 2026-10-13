Дві країни можуть замінити США у розвідці для України: нардеп розкрив, звідки надходять дані

Франція та Великобританія можуть замінити Сполучені Штати у питанні надання Україні розвідувальних даних. Більше того, частину необхідної інформації українська сторона, ймовірно, вже одержує від європейських партнерів. Про це заявив народний депутат від партії "Слуга народу", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Україна-НАТО. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання про можливе скорочення американської розвідувальної підтримки, парламентар зазначив, що не чув про подібні зміни. За його словами, робити висновки про припинення передачі даних з боку США на підставі окремих епізодів передчасно.

Окремо Федієнко прокоментував ситуацію, коли у Києві повітряна тривога пролунала вже після вибухів. За його словами, подібні випадки траплялися і раніше і не обов'язково пов'язані зі зміною розвідувальної політики Вашингтона.

Депутат пояснив, що виявлення деяких ракет є серйозною технічною складністю. Зокрема, він згадав ракети комплексу С-400, які, за його словами, вирізняються високою швидкістю та особливостями польоту.

Таким чином, пізніше оголошення тривоги саме собою не доводить, що Україна перестала отримувати попередження від американської сторони. Причини кожного такого випадку потребують окремого аналізу.

При цьому питання щодо можливостей європейських союзників залишається актуальним на тлі дискусій про майбутнє військової співпраці зі США. На пряме запитання, чи Франція і Великобританія здатні замінити Вашингтон у сфері розвідки, Федієнко відповів ствердно.

"Можуть. І фактично, я думаю, що більшість деяких розвідданих ми зараз отримуємо від цих країн", — заявив парламентарій.

Водночас депутат не надав подробиць про розподіл розвідувальних завдань між союзниками і не уточнив, які саме дані надходять від кожної країни.

Заява Федієнка вказує на значущість європейського спрямування безпеки України. Однак воно не означає, що Франція та Велика Британія можуть повністю відтворити всі можливості американської розвідувальної інфраструктури. Питання про масштаби та характер підтримки потребує подальших офіційних роз'яснень.

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