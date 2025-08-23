Две страны ЕС рассорились из-за Украины: какое предложением Макрона привело к спорам

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который рассматривает возможность отправки европейских войск в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на France Info.

Европейские войска. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в последние дни Сальвини резко обрушился с критикой на Макрона. В основном, по причине позиции французского президента в вопросах поддержки Украины и европейской обороны, а именно — идеи отправки западных войск в нашу страну.

"Итальянские солдаты в Украине? Абсолютно нет. Если Эммануэль Макрон этого хочет, пусть идет сам. Наденьте каску, возьмите винтовку и сами отправляйтесь в Украину", — возмутился Сальвини.

При этом в СМИ говорится, что в четверг, после "неприемлемых высказываний", посол Италии во Франции Эмануэла Д'Алессандро была вызвана в Министерство иностранных дел в Париже.

Также дипломатический источник издания рассказал, что во время визита посла в министерство "ей напомнили, что это высказывание противоречит атмосфере доверия между нашими двумя странами".

По словам этого же источника, такие высказывания подрывают "недавние двусторонние события, которые выявили прочное сближение позиций двух стран, особенно в отношении неизменной поддержки Украины".

