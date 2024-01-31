Две страны спасли Россию от "порохового голода": СМИ узнали, кто и как помогает Кремлю

Производители Турции и Китая внесли большой вклад в увеличение производства боеприпасов в РФ, поставляя туда необходимое сырье. Об этом говорят таможенные декларации, проанализированные журналистами издания The Moscow Times .

Китай и Турция спасли Россию от порохового голода (иллюстративное фото из открытых источников)

Они сообщают, что в России смогли существенно увеличить импорт нитроцеллюлозы, несмотря на введенные против нее санкции. Главные поставщики – это компании двух стран – Турции и Китая.

"С учетом закупленной в странах СНГ хлопковой целлюлозы, которую можно переделать в нитроцеллюлозу, за прошлый год Россия таким образом могла совершить начинку примерно для 700 тысяч артиллерийских снарядов", – информирует медиа.

The Moscow Times утверждает, что РФ имеет от Турции почти половину всего импорта нитроцеллюлозы, а от китайских производителей – только около трети.

Из Турции представители российских компаний в прошлом году ввезли более 1,8 тыс. тонн нитроцеллюлозы: 27% этого вещества было произведено в Таиланде, 6% в Германии, все остальное якобы в самой Турции.

При этом поставки через третьи страны сказались на цене. Если в 2021 году один килограмм нитроцеллюлозы стоил в РФ около 2,9 доллара, а в 2023 году цена составляла более 4 долларов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Боррель рассказал, сколько Украина получит снарядов до марта. Украина до марта получит не все снаряды, обещанные ей Европейским Союзом, об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и безопасности политики Жозеп Боррель.

По его словам, сейчас Украине, начиная с марта 2023 года, было предоставлено 330 тыс снарядов из обещанного миллиона. В основном эти снаряды были переданы из европейских запасов.

