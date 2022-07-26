Два министра правительства Азарова объявлены в розыск: что известно

Двое бывших министров из правительства Николая Азарова и президентства Януковича объявили в международный и государственный розыск. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на ДБР. ГБР объявило в розыск двух министров из правительства Азарова (фото из открытых источников)

Следователи из ДБР собираются обратиться в суд, чтобы избрать меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру юстиции и министру иностранных дел.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что двум бывшим министрам объявили подозрение в госизмене за "Харьковские соглашения", но они покинули Украину. За "Харьковские соглашения" правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум бывшим членам правительства Азарова. Речь идет о бывших министрах иностранных дел Константине Грищенко и руководителе Минюста Александре Лавриновиче. Известно, что бывшие министры за рубежом, поэтому подозрения объявлены заочно. Также "Комментарии" писали о том, почему именно сейчас уволили Демченко и взялись за Грищенко и Лавриновича. 25 июля президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО, а позже появилась информация, что правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум бывшим членам правительства Азарова, в частности, Грищенко и Лавриновичу. Директор аналитического центра "Политика" Николай Давыдюк уверен, что данное увольнение связано с Харьковскими соглашениями (подписанными в апреле 2010 года), которые по итогу привели к тому, что Украина потеряла контроль над Черным морем. И к которым был причастен Демченко. Затем это привело к оккупации части нашей территории. В первую очередь, речь о Крыме.

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