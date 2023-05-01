Два человека, которые окончательно убедили Путина начать войну

Путин поверил словам Виктора Медведчука о слабой и лояльной Украине, а российский бизнесмен Юрий Ковальчук убедил диктатора, что Запад слаб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российский ресурс "Верстка".

Владимир Путин и Юрий Ковальчук. Фото: RFE/RL

Российский журналист Илья Жегулев провел масштабное расследование причин начала российской агрессии против Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Путин действительно поверил, что можно изменить режим в Киеве быстро и безболезненно. В том, что Запад ослабевал, его убедил Ковальчук; в том, что Украина слаба и лояльна, — Медведчук", — сообщает "Верстка".

Расследования Жегулева указывают, что Виктор Медведчук играл немаловажную роль для Кремля в России. Бывший народный депутат имел влиятельные пророссийские каналы, которые имели целью медленно воспитывать нужных людей для Кремля. Однако правительство Украины решило закрыть эти медиаресурсы из-за "инструментов чужой иностранной пропаганды в Украине". Кроме того, сам Медведчук регулярно докладывал Путину о его большой поддержке и мощных пророссийских настроениях в Украине.

"Он рассказывал сказки, осваивал эти деньги, которые ему платили за организацию политического сопротивления, и не верил, что кто-то проверит. Рассказывал о лояльности территории, тупо вводя в заблуждение Путина!", — вспоминает источник, близкий к администрации президента.

Принимая решение о войне, Путин не совещался с Медведчуком, как и ни с кем другим. Единственным человеком, который имел прямые контакты с российским президентом, был его друг Юрий Ковальчук. Во время пандемии, когда президент РФ изолировался от мира, только этот российский бизнесмен не проходил карантин в резиденции Путина.

Близкий к Кремлю источник свидетельствует, что Ковальчук убедил Путина об отсутствии единства в ЕС и таким образом аргументировал лучшее время для начала скорой войны. Само же решение о начале так называемой "сделки" было принято в конце февраля — начале марта 2021 года, за год до войны.

Из-за информации Медведчука Путин ожидал быстро захватить Украину, которая якобы должна поддерживать российский режим, а по убеждению Ковальчука, Запад не успел бы отреагировать на такие военные действия российской армии.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ получили секретные планы Кремля по контролю стран Балтии.

Также "Комментарии" писали что в Молдове вызвали российского посла из-за скандальных заявлений Медведева МИД, который сказал, что такой "страны такой уже нет".