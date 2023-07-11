Дуда рассказал, при каких условиях Польша введет свои войска в Украину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что польские войска могут оказаться на территории Украины. Однако польский лидер называет главное условие такого решения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bild.



Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Президент Польши считает, что в этом случае все зависит от договоренностей. В качестве примера этого Дуда приводит возможные мирные переговоры между Украиной и Россией. Тогда западные союзники могут быть вовлечены в эту мирную операцию в качестве солдат, следящих за соблюдением режимов прекращения огня.

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"Если это решение НАТО, то как ответственный член мы поддержим это решение", – говорит Анджей Дуда.

Польский лидер также прокомментировал будущее 70-летнего российского диктатора Владимира Путина после попытки мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По словам Дуды, этот вопрос открыт, а так, как в России существуют разные силы, поэтому можно ожидать новых восстаний.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования российским солдатам, которых руководство в Кремле отправляет на войну в Украину с плохой экипировкой. По словам Дуды, в России происходят "ужасные события", ведь люди гибнут не только на фронте, но и при загадочных обстоятельствах.

Также "Комментарии" писали о поляках, критикующих слова Владимира Зеленского и Анджея Дуды о Волынской трагедии. Это произошло после того, как лидеры обеих стран провели совместные мероприятия по чествованию трагических событий на Волыни. Поляки требуют от украинцев признать геноцид против польского населения Волыни в 1943 году.