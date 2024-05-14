Дуда объяснил, почему Польша не дает Украине Patriot: "должны позаботиться о себе"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в случае поражения Украины в войне Россия продолжит наступление на соседние страны. По словам польского президента, Польша должна иметь защиту от российских атак и не может передать Украине систему Patriot.



Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Как сообщает Bloomberg Анджей Дуда, принял участие в Катарском экономическом форуме, где прокомментировал последние события на войне в Украине, в том числе и новое наступление российских сил.

"Если им удастся победить в Украине, если им удастся достичь своих целей, они нападут на другие страны. Это могут быть страны Балтии, может быть, это может быть Финляндия, может быть, Польша", — сказал Дуда.

По словам польского лидера, его страна "в потенциально опасной зоне" из-за угрозы российских атак и нуждается в возобновлении своих ресурсов, из-за того, что направила Украине танки, советские самолеты и другую военную помощь на 4 миллиарда долларов, а потому не может передать систему противовоздушной обороны Patriot.

"Теперь мы должны позаботиться о себе", — сказал Дуда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, которому заявил о необходимости не менее двух систем противовоздушной обороны Patriot для защиты Харьковской области. Именно там россияне активизировались и наносят удары как по военным, так и по гражданским украинцам.

Также "Комментарии" писали о том, что премьер-министр Польши Дональд Туск ответил на вопрос, почему его страна не предоставляет Украине системы Patriot.



