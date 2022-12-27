Друг Путина сделал новое скандальное заявление о войне в Украине

Премьер Венгрии сделал новое заявление о войне в Украине. Он сказал, что война России против Украины будет продолжаться до тех пор, пока США не будут помогать нашей стране бороться. Об этом сообщает Magyar Nemzet .

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

По мнению Орбана, сегодня нужно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров с россиянами, которые обстреливают мирные украинские города и убивают гражданских жителей.

"Украина может продолжать воевать только до тех пор, пока США поддерживают их деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, то мир будет" — сказал Орбан.

Кроме того, Орбан пожаловался на рост цен на энергоносители и похвастался, что он проводит "провенгерскую политику".

"Мы поддерживаем и помогаем Украине, мы заинтересованы в выживании суверенной Украины, и мы заинтересованы в том, чтобы Россия не представляла угрозу безопасности Европы. Но мы не заинтересованы в том, чтобы сдать все наши экономические отношения с Россией", — сказал Орбан.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Виктор Орбан высмеял Европейский парламент . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял Европарламент из-за коррупционного скандала. Европейская полиция арестовала заместитель главы Европарламента Еву Кейли ее отца, партнера и еще нескольких политиков. Полиция ЕС выдвигает им обвинения в отмывании денег и коррупции. Европейские политики получали средства, подарки от Катара для продвижения своих стратегических и политических позиций. Пророссийский политик Виктор Орбан решил высмеять такое событие в ЕС. Таким образом, Виктор Орбан вспомнил слова Европарламента, что Венгрия "больше не является демократией", которые прозвучали несколько месяцев назад из-за коррупции в стране. ЕС принял решение не выделять деньги Для Венгрии пока премьер-министр Виктор Орбан не создаст независимые антикоррупционные учреждения.

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