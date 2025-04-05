Дроны СБУ ударили по крупному заводу в России: детали

Дроны Службы безопасности Украины атаковали российский завод "Промсинтез". Это одно из ведущих в России производств взрывчатки. Об этом сообщает ряд украинских СМИ, со ссылкой на источники. Еще ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федоришев сообщал в соцсетях, что якобы БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие, начался пожар. Но о каком именно предприятии идет речь не конкретизировал.

Дроны СБУ атаковали завод в России. Фото из открытых источников

При этом в публикация СМИ говорится, что ночью ударные дроны СБУ атаковали предприятие "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Этот завод называют одним из ведущих в России и СНГ производителей промышленных взрывчатых веществ (аммонал, аммонит, гранулит).

На предприятии, по данным источников, зафиксировано по меньшей мере 20 взрывов и несколько очагов возгорания. Подтверждением эффективности удара есть то, что руководство предприятия было вынуждено остановить технологические процессы.

"СБУ продолжает точечно отрабатывать по российским предприятиям, которые являются частью ВПК и производят оружие для войны против Украины. Такие объекты являются абсолютно законными военными целями", — отметил информированный источник в СБУ.

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Липецк. С 23:40 до 02:20 продолжалась атака в три волны Липецкого военного аэродрома и Новолипецкого металлургического завода (задействовано в российском ВПК). Местные фиксировали последствия "на земле". Официальный Липецк сообщил о "падении обломков". Информация о реальных последствиях требует уточнения.

"Москва. Район "Новой Москвы". Зафиксирована активная работа ПВО. Официальная Москва вводила план "Ковер" в аэропортах Внуково, Домодедово и впоследствии сообщила о сбитии одного БПЛА. Однако местные сообщали о нескольких зафиксированных БПЛА", – отметил Андрющенко.



