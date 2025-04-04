Москва сегодня содрогалась от взрывов: что известно

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Недилько Ксения
Сегодня ночью неизвестные беспилотники атаковали столицу страны-агрессора России, а также другие города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию мониторящего ситуацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.
Иллюстративное фото
Липецк. С 23:40 до 02:20 продолжалась атака в три волны Липецкого военного аэродрома и Новолипецкого металлургического завода (задействовано в российском ВПК). Местные фиксировали последствия "на земле". Официальный Липецк сообщил о "падении обломков". Информация о реальных последствиях требует уточнения.
Кроме того, фиксировались взрывы и работа российской ПВО в Курске и в Неклиновском районе Ростовской области (недалеко от Таганрога и места базирования вертолётов).
Также известно, что семь БПЛА уничтожены над Калужской областью, предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор.
"За период с 21:00 3 апреля по 05.00 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
▫ 34 – над территорией Курской области,
▫ 30 – над территорией Орловской области,
▫ 18 – над территорией Липецкой области,
▫ семь – над территорией Калужской области,
▫ четыре – над территорией Ростовской области,
▫ четыре – над акваторией Азовского моря,
▫ три БПЛА – над территорией Тамбовской области
▫ три БПЛА – над территорией Московского региона,
▫ два БПЛА – над территорией Брянской области,
▫ один БПЛА – над территорией Воронежской области,
▫ один БПЛА – над территорией Тульской области", – заявили в Минобороны РФ.
Отметим, что сегодня ночью оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "шахед" Харьков, Днепр, Запорожье и Киевщину.
В результате атаки произошло попадание в жилые дома, из-за чего люди погибли и оказались под завалами. Произошли сильные пожары. Есть раненые и большие разрушения.
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