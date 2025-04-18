Дроны поразили важный объект россиян возле Мариуполя: оккупанты готовятся к бегству

В ночь на 18 апреля во временно оккупированном Мариупольском районе прогремели взрывы — жители поселка Никольское стали свидетелями атаки дронов по одной из военных баз захватчиков, сообщил в комментарии 24 канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Оккупированный Мариуполь. Фото: 24 Канал

По его словам, беспилотники нанесли точный удар по враждебному объекту, который украинские силы давно держали на контроле, также были ранены по меньшей мере 10 российских военных — всех доставили в медучреждение. Также уничтожены несколько единиц вражеского транспорта, среди которых по меньшей мере три крупногабаритных машины.

Несмотря на попытки окупантов сбить дроны, обломки упали на частные дома рядом, повредив несколько помещений. По словам Андрющенко, эта база расположена рядом со станцией скорой помощи, которой российские военные пользуются "живым щитом" уже не первый год.

"В этот раз досталось и туда. Считаем это только началом", — подчеркнул он.

Этот удар стал первым за полгода по району Мариуполя и первым за год — по Никольской общине. Сейчас, по данным украинской разведки, оккупанты готовят срочную эвакуацию базы. Известно, что они могут перенести ее на другую локацию в регионе, где уже замечена концентрация вражеских сил.

Ранее стало известно, что в Самарской области РФ в результате атаки дронов загорелся завод "Промсинтез", где производили взрывчатку — вероятно, это была операция СБУ. Также Силы обороны Украины в течение двух суток обстреливали пункт постоянной дислокации 112 ракетной бригады в Ивановской области.

Кроме этого, недавно несколько российских регионов накрыла волна взрывов, предположительно вызванных атаками беспилотников. В частности, пострадал военный аэродром в Моздоке, Северная Осетия.

Как уже писали "Комментарии", в Мариуполе запущена масштабная кампания по конфискации тысяч квартир, хозяева которых были вынуждены покинуть город или погибли во время осады.