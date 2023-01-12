Дроны-камикадзе, на которые смахивали украинцы, успешно уничтожают российскую технику на передовой

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба "Украинская команда", пишут "Комментарии".



Дроны уничтожают российскую технику на передовой

"Благодаря вашим донатам мы смогли собрать более 2 миллионов гривен и заказать у отечественных производителей 14 коптеров, которые необходимы для выполнения задач Центром специальных операций. В канун Нового года дроны-камикадзе отправились из Винницы на передовую, на одно из самых горячих направлений, и уже успешно курят". технику россиян", — говорится в сообщении.

Бойцы Центра специальных операций говорят, что с помощью этих коптеров выполняют боевые задания, защищают нашу Украину и вернутся домой живыми и невредимыми. Волонтерский штаб "Украинская команда" в декабре объявил сбор "На злых птиц" — отечественные дроны-камикадзе, помогающие украинским бойцам уничтожать технику кафиров.

Как писали "Комментарии", ВСУ будет иметь украинские дроны. На разработку и производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия может уйти от 6 месяцев до года. Украина начала разработку новейших, призванных поражать дроны-камикадзе иранского производства. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. “Министр упоминал так называемые тактические дроны, которые наносят удар на глубину боевых порядков в тактической зоне обороны или тактической зоне противника. На такие аппараты, в принципе, может пойти, имея опыт производства аналогичных машин, от 3 до 6 месяцев. Если мы говорим о дронах, которые способны нести и боеприпасы на расстоянии 100-200, 300, 500 км, даже до 1000 км, то, безусловно, речь идет о производстве и разработке машин, на которые может уйти от года до года", — сказал Грабский.

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