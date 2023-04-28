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Дроны, атакующие Украину, созданы на западных технологиях: СМИ узнали детали

По информации CNN, иранские дроны, атакующие Украину, созданы на украденных западных технологиях

28 апреля 2023, 14:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Новое исследование показало, в какой степени Иран построил мощную оружейную промышленность на основе западных технологий и как эта технология используется Россией против украинских городов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Дроны, атакующие Украину, созданы на западных технологиях: СМИ узнали детали

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, британская организация Conflict Armament Research (CAR), которая занимается исследованием компонентов оружия, установила, что беспилотники Shahed-136, проданные России Ираном, оснащены двигателем, основанным на немецкой технологии, незаконно полученной Ираном почти 20 лет назад.


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Вывод, сделанный в результате детального изучения компонентов, обнаруженных в Украине и переданный CNN, подчеркивает способность Ирана имитировать и утонченно использовать военные технологии, полученные им незаконным путем. Западные официальные лица также обеспокоены тем, что Россия может поделиться с иранцами оружием и техникой западного производства, полученным на поле боя в Украине. Пока нет твердых доказательств того, что это произошло.

Издание отмечает, сотрудничество Тегерана и Москвы существенно усилилось. России нужны иранские беспилотники и баллистические ракеты; Иран хочет российских инвестиций и торговли. По словам иранских официальных лиц, за последний год Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иране. А для россиян иранские беспилотники являются выгодной заменой гораздо более дорогим ракетам, запасы которых, по словам западных официальных лиц, истощаются. Эксперты считают, что, например, "Шахед-186" стоит около 20 тысяч долларов, что составляет ничтожную долю стоимости крылатой ракеты "Калибр".

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Источник: https://edition.cnn.com/2023/04/28/world/iran-drones-russia-ukraine-technology-intl-cmd/index.html
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