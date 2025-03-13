Дроны атаковали Саратовскую область РФ: в Украине объяснили, чем важен регион



















Как передает портал "Комментарии", утром в четверг, 13 марта, неизвестные беспилотники атаковали Саратовскую область России. Об этом сообщил глава российского региона Роман Бусаргин. Также о налете дронов заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, опубликовав соответствующее видео и объяснив, какие важные объекты оккупантов расположены в Саратовской области.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников есть повреждение нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области. Он добавил, что пострадавших якобы нет. Других деталей руководитель российского региона не привел.

В то же время российские пропагандисты и местные паблики пишут, что под ударом оказалось Петровское линейное производственное управление магистральных газопроводов (дочернее предприятие Газпрома).

Андрей Коваленко у себя в соцсети опубликовал видео, на котором видно, как дрон снижается и исчезает за горизонтом в районе инфраструктурного объекта, после чего раздается мощный взрыв.

"Саратовская область. Неизвестные дроны атакуют. Саратовская область является одним из ключевых регионов в газотранспортной системе России", – подписал он ролик.

Что именно стало целью беспилотника, глава ЦПД не уточнил. Однако в комментарии к видео он впоследствии сообщил, что линейное управление магистральных газопроводов в Саратовской области является частью российской газотранспортной системы и играет роль в обеспечении стабильной транспортировки природного газа, потенциально поддерживая экспортные маршруты.

Коваленко напомнил, что в Саратовской области расположен нефтеперерабатывающий завод, перерабатывающий около 7 млн тонн нефти в год. НПЗ производит авиационное топливо, дизель и смазочные материалы, обеспечивающие военную технику.

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