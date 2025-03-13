Сегодня Россия снова содрогалась от взрывов: где произошли «прилеты»

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Недилько Ксения
Этой ночью Россию снова массированно атаковали неизвестные дроны, заставляя врага паниковать и закрывать аэропорты.
Иллюстративное фото
Аэропорты временно закрыты в Саратове, Калуге и Волгограде из-за угрозы ударов БПЛА.
По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в Воронежской области несколько дронов поразили инфраструктурный объект, начался пожар.
Фиксировалась работа российской ПВО или пролет дронов:
— Брянская область
— Калужская область
— Белгородская область
Минобороны РФ заявляет, что за ночь сбито 77 украинских дронов над Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областями.
По данным издания ASTRA, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке БПЛА на регион. Были атакованы два объекта инфраструктуры (они не называются), на одном из которых возник пожар. Потерпевших нет, сообщил Гусев.
Губернатор Ростовской области:
Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средствами ПВО уничтожено 77 украинских БПЛА .
По утверждениям ведомства, с 20:00 по МСК 12 марта до 6:30 по МСК 13 марта сбито 30 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Калужской области, по шесть БПЛА над территориями Курской и Воронежской.
Губернатор Калужской области:
В целом, по утверждениям губернатора Калужской области Владислава Шапши, в регионе было перехвачено и уничтожено 25 украинских БПЛА.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня враг атаковал Днепр и Херсон .
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