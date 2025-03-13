Сегодня Россия снова содрогалась от взрывов: где произошли «прилеты»

Этой ночью Россию снова массированно атаковали неизвестные дроны, заставляя врага паниковать и закрывать аэропорты.

Иллюстративное фото

Аэропорты временно закрыты в Саратове, Калуге и Волгограде из-за угрозы ударов БПЛА.

По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в Воронежской области несколько дронов поразили инфраструктурный объект, начался пожар.

" Ростовская область: Попадание по военному полигону в хуторе Калининского Шолоховского района, повлекшее пожар с фиксацией на карте NASA. Официальный Ростов отчитался о 5 сбитых дронов", – пишет Андрющенко.

Фиксировалась работа российской ПВО или пролет дронов:

— Брянская область

— Калужская область

— Белгородская область

Минобороны РФ заявляет, что за ночь сбито 77 украинских дронов над Брянской, Калужской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областями.

По данным издания ASTRA, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке БПЛА на регион. Были атакованы два объекта инфраструктуры (они не называются), на одном из которых возник пожар. Потерпевших нет, сообщил Гусев.

Губернатор Ростовской области:

"В Ростовской области, по данным Минобороны России, отражена атака пяти БПЛА. Из-за падения одного из них в хуторе Калининского Шолоховского района произошла вспышка на территории промобъекта. Для тушения ландшафтного пожара на место выехали очередные пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. <…>Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в х. Калининском Шолоховском районе ликвидирован. Из-за горения сухой травы в поле рядом расположенный промобъект не пострадал".

Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь средствами ПВО уничтожено 77 украинских БПЛА .

По утверждениям ведомства, с 20:00 по МСК 12 марта до 6:30 по МСК 13 марта сбито 30 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Калужской области, по шесть БПЛА над территориями Курской и Воронежской.

Губернатор Калужской области:

"В результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Возгорание было оперативно ликвидировано. Один из сотрудников ночной смены предприятия получил ранение легкой степени тяжести. Ему оперативно была оказана медицинская помощь".

В целом, по утверждениям губернатора Калужской области Владислава Шапши, в регионе было перехвачено и уничтожено 25 украинских БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня враг атаковал Днепр и Херсон .