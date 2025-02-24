Дроновых атак по Украине станет еще больше: какой цели хотят достигнуть россияне

Россия вышла на системность дроновых атак по Украине. Практически и ночи не проходит, чтобы враг не атаковал Киев и другие регионы. Почему Россия использует дроны для атак по Киеву именно ночью? Почему угроза запуска россиянами дронов будет только расти? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Запуск дронов ночью усложняет работу ПВО

Спикер КГВА Евгений Иевлев в эфире канала "Мы Украина" высказал мнение, что россияне используют ночные атаки дронов для психологического давления на мирное население и усложнение работы ПВО.

"Смотрите, на столицу каждый день сохраняется риск атаки, воздушная тревога включается почти каждый день, и это уже сама по себе есть тактика. Это само по себе есть психологическое давление на гражданское население, на киевлян. То есть, зачастую они запускают дроны ночью. почему здесь логика психологического давления", — сказал Евгений Иевлев.

По его словам, хотя запуск дронов ночью усложняет работу ПВО, силы обороны продолжают находить и обезвреживать цели.

"И запуск этих дронов ночью, он также обусловлен тем, чтобы силам ПВО было труднее найти эти цели и обезвредить их. Но несмотря на это я вам скажу, что силы обороны проводят операции, обезвреживают сопровождающие цели. И как результат, вы видите падение обломков, это уже говорит о том, что наши силы ПВО работают результативно", – отметил спикер.

Вызовы будут только увеличиваться

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телемарафона заявил, что применение дронов Россией будет расти, разворачиваться, и поэтому Украине надо тоже работать над усовершенствованием системы противодействия.

"Эти вызовы будут только увеличиваться. Будет проходить модернизация тех "шахедов", или будет что-то новое появляться. Оно не будет стоять на месте, оно будет развиваться. Потому что россияне хотят достичь своей цели. Эти все разговоры о перемирии — этим занимается Путин с Трампом, с другими политическими деятелями, а все остальные (россияне – ред.) — занимаются тем, что и раньше занимались и тем же путем идут, которым шли", — отметил Криволап.

По его словам, завод "Купол" в Ижевске и завод в Алабуге сейчас производят большое количество фюзеляжей. Увеличивается количество комплектующих, их завозят из Китая, как и двигатели. "Шахеды" модернизируют: усложняют систему их обнаружения, оснащают средствами связи, видеонаблюдения и функциями разведчиков.

"Это все будет постоянно расти. Раньше не было у них оптической доводки, сейчас эти машины появляются с оптической доводкой. То есть это будет разворачиваться. И нам надо тоже не стоять на месте. Нам надо свои мощности по ПВО (расширять)... Если мы будем стоять на месте, то будем в более слабой позиции, чем наши противники", — подчеркнул Криволап.

Он напомнил, что в борьбе с дронами могут использоваться и аэростаты, но пока этого не делают в Украине.

"Весь остальной мир это может сделать. Турция, даже Иран, поляки купили у американцев, россияне используют. А мы используем аэростаты только для функции ретрансляторов", — отметил Криволап.

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