Дрон, вероятно, вылетел из Одессы: подробности атаки здания университета в Чечне

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Ткачик Олеся
По информации российских Телеграм-канало, ВСУ могли использовать беспилотник PD-2 в атаке на территорию Российского университета спецназа в Чечне. По данным SHOT, БПЛА вылетел, предположительно, из Одесской области, преодолев 1300 километров, следуя через акваторию Чёрного моря и над Северным Кавказом.
Атака Чечни
Канал пишет, что длина PD-2 — 2,85 метра, размах крыльев — 5 метров, летит с максимальной скоростью 140 км/ч, дальность полёта доходит до 1300 км.
В то же время сайт НВ со ссылкой на свои источники в украинских спецслужбах сообщило, что дрон могли запустить из территории Дагестана.
В то же время политолог Михаил Басараб отметил, что БПЛА впервые поразил цель на территории оккупированной Чечни.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему, по мнению экспертов, Украина должна атаковать Чечню и к чему такие действия неминуемо приведут.
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