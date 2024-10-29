Дрон, вероятно, вылетел из Одессы: подробности атаки здания университета в Чечне

По информации российских Телеграм-канало, ВСУ могли использовать беспилотник PD-2 в атаке на территорию Российского университета спецназа в Чечне. По данным SHOT, БПЛА вылетел, предположительно, из Одесской области, преодолев 1300 километров, следуя через акваторию Чёрного моря и над Северным Кавказом.

Атака Чечни

Канал пишет, что длина PD-2 — 2,85 метра, размах крыльев — 5 метров, летит с максимальной скоростью 140 км/ч, дальность полёта доходит до 1300 км.

"Предварительно, вражеский беспилотник был запущен накануне и добрался до Чеченской Республики в течение 9 часов. Из-за серьёзных повреждений точную модель дрона установить не удалось", — сказано в сообщение.

В то же время сайт НВ со ссылкой на свои источники в украинских спецслужбах сообщило, что дрон могли запустить из территории Дагестана.

"Те разборки, которые были в Москве недавно, в бизнес-центре и так далее. Они все между собой связаны", — пишет НВ со ссылкой на свой источник.

В то же время политолог Михаил Басараб отметил, что БПЛА впервые поразил цель на территории оккупированной Чечни.

"Дрон прилетел не куда-нибудь, а в святая святых кадыровского режима — в университет спецназа в Гудермесе. Его недавно посещал Путин. Там записывался не один пафосный пропагандистский ролик Кадырова и его свиты. Там же комплектуются и проходят подготовку подразделения "Ахмат". Для сил сопротивления на Северном Кавказе сегодня знаменательное событие", — подчеркнул политолог в Фейсбуке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, почему, по мнению экспертов, Украина должна атаковать Чечню и к чему такие действия неминуемо приведут.



