Дойдут довольно скоро до Покровска: военнослужащий дал мрачный прогноз

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Slava Kot
Бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран АТО Евгений Дикий считает, что российские силы в ближайшие недели дойдут до Покровска. По его словам, Покровск россияне будут брать несколько месяцев, если вообще смогут получить контроль над городом.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Евгений Дикий в эфире телеканала "Еспресо" дал прогноз по поводу последующих продвижений России, в частности на Покровском направлении. По словам военного аналитика, российские войска "достаточно успешно" идут к Покровску.
Военный аналитик указывает, что армия РФ быстро продвигается к населенным пунктам, однако сами города ей сложно брать под свой контроль.
По его словам, в ближайшие месяцы Покровск станет линией фронта, поэтому нужно эвакуировать население из города, ведь Россия будет использовать свою тактику с авиабомбами.
По словам Дикого, в городской застройке украинские силы держатся гораздо дольше, а россияне несут значительно большие потери.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский прокомментировал ситуацию в Покровском направлении.
Также "Комментарии" писали, что ветеран войны объяснил, что будет означать выход ВСУ из Покровска. По его словам, от этого города зависит судьба востока Украины.
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