Дойдут довольно скоро до Покровска: военнослужащий дал мрачный прогноз

Бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран АТО Евгений Дикий считает, что российские силы в ближайшие недели дойдут до Покровска. По его словам, Покровск россияне будут брать несколько месяцев, если вообще смогут получить контроль над городом.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Евгений Дикий в эфире телеканала "Еспресо" дал прогноз по поводу последующих продвижений России, в частности на Покровском направлении. По словам военного аналитика, российские войска "достаточно успешно" идут к Покровску.

"Они просто дорогу в Покровск устилают трупами. Помните, они отжали у нас когда-то Бахмут, только такой ценой, что после этого вагнеры восстали... Пока они ровно такой же ценой пробивают себе дорогу на Покровск. Я бы предположил, что в Покровск они дойдут довольно скоро, я думаю, в пределах нескольких недель", — заявил Дикий.

Военный аналитик указывает, что армия РФ быстро продвигается к населенным пунктам, однако сами города ей сложно брать под свой контроль.

"Ну, смотрите: они в свое время дошли до Временного Яра, это было 4 месяца назад. До Временного Яра они дошли примерно так, как сейчас они идут в Покровск, а дальше уперлись в сам город. Так вот, они 4 месяца не могут это один городок пройти, они где-то две трети прошли, но треть города еще в руках защитников и борьба идет именно за каждый отдельный дом", – говорит Дикий.

По его словам, в ближайшие месяцы Покровск станет линией фронта, поэтому нужно эвакуировать население из города, ведь Россия будет использовать свою тактику с авиабомбами.

"Фронт пройдет по Покровску, а вот дальше брать Покровск они будут месяцами, если вообще смогут. Ведь здесь нет ничего нового: очень трудно их сдержать в чистом поле, потому что любые укрепления полевые КАБами и ФАБами выносятся очень быстро, этими авиабомбами", – указывает аналитик.

По словам Дикого, в городской застройке украинские силы держатся гораздо дольше, а россияне несут значительно большие потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский прокомментировал ситуацию в Покровском направлении.



Также "Комментарии" писали, что ветеран войны объяснил, что будет означать выход ВСУ из Покровска. По его словам, от этого города зависит судьба востока Украины.