logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Дойдут довольно скоро до Покровска: военнослужащий дал мрачный прогноз
commentss НОВОСТИ Все новости

Дойдут довольно скоро до Покровска: военнослужащий дал мрачный прогноз

Ветеран АТО Евгений Дикий прогнозирует дальнейшее продвижение российских войск в Покровском направлении.

сегодня, 10:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший командир взвода батальона "Айдар" и ветеран АТО Евгений Дикий считает, что российские силы в ближайшие недели дойдут до Покровска. По его словам, Покровск россияне будут брать несколько месяцев, если вообще смогут получить контроль над городом.

Дойдут довольно скоро до Покровска: военнослужащий дал мрачный прогноз

Война в Украине. Фото из открытых источников

Евгений Дикий в эфире телеканала "Еспресо" дал прогноз по поводу последующих продвижений России, в частности на Покровском направлении. По словам военного аналитика, российские войска "достаточно успешно" идут к Покровску.

"Они просто дорогу в Покровск устилают трупами. Помните, они отжали у нас когда-то Бахмут, только такой ценой, что после этого вагнеры восстали... Пока они ровно такой же ценой пробивают себе дорогу на Покровск. Я бы предположил, что в Покровск они дойдут довольно скоро, я думаю, в пределах нескольких недель", — заявил Дикий.

Военный аналитик указывает, что армия РФ быстро продвигается к населенным пунктам, однако сами города ей сложно брать под свой контроль.

"Ну, смотрите: они в свое время дошли до Временного Яра, это было 4 месяца назад. До Временного Яра они дошли примерно так, как сейчас они идут в Покровск, а дальше уперлись в сам город. Так вот, они 4 месяца не могут это один городок пройти, они где-то две трети прошли, но треть города еще в руках защитников и борьба идет именно за каждый отдельный дом", – говорит Дикий.

По его словам, в ближайшие месяцы Покровск станет линией фронта, поэтому нужно эвакуировать население из города, ведь Россия будет использовать свою тактику с авиабомбами.

"Фронт пройдет по Покровску, а вот дальше брать Покровск они будут месяцами, если вообще смогут. Ведь здесь нет ничего нового: очень трудно их сдержать в чистом поле, потому что любые укрепления полевые КАБами и ФАБами выносятся очень быстро, этими авиабомбами", – указывает аналитик.

По словам Дикого, в городской застройке украинские силы держатся гораздо дольше, а россияне несут значительно большие потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сырский прокомментировал ситуацию в Покровском направлении.

Также "Комментарии" писали, что ветеран войны объяснил, что будет означать выход ВСУ из Покровска. По его словам, от этого города зависит судьба востока Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости