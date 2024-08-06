Доволен ли Сырский темпами мобилизации в Украине: в Раде дали ответ

Тот ход, который сегодня набрала мобилизация в Украине в целом устраивает высшее военное руководство страны. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Парламентарий рассказал, что профильный комитет парламента имеет все статистические данные о темпах мобилизации в Украине, но эти цифры — это государственная тайна.

"О количестве мобилизованных, конечно, говорить мы не будем, потому что это вопрос, который относится к государственной тайне", — сказал Вениславский.

При этом, политик уточнил, что после вступления в силу новых изменений в законодательство ситуация с мобилизацией "устраивает высшее военное руководство" Украины.

Федор Вениславский отметил, что он лично ориентировался бы на заявления президента Владимира Зеленского, который сказал, что мобилизация идет теми темпами, которые отвечают потребностям интересов национальной безопасности и обороны, и главнокомандующего Вооруженных сил Александра Сырского о том, что действительно, мобилизация, на сегодняшний день, обеспечивает потребности ВСУ в пополнении тех потерь, которые есть. Речь о санитарных, которые, к большому сожалению, неизбежны. Поэтому тем мобилизации, который есть сегодня обеспечивает формирование тех резервов, которые постоянно нужны для того, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии наши Вооруженные силы и другие составляющие сектора безопасности и обороны.

Отметим, в ходе этого же брифинга нардеп рассказал, кто подталкивает Киев к снижению призывного возраста.



