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Достижение подлинного мира в Украине реально: в Politico назвали ключевое условие

Основой для обороны Украины остается западное вооружение и финансирование, поскольку Россия полагается на ослабление поддержки Украины Западом.

сегодня, 13:23
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Клименко Елена

Сегодня вопрос завершения войны в Украине рассматривается преимущественно как политический процесс, особенно с учетом избрания Дональда Трампа президентом США. Издание Politico отмечает, что предвыборные заявления Трампа свидетельствуют о том, что прекращение боевых действий может стать одним из главных приоритетов новой администрации Белого дома.

Достижение подлинного мира в Украине реально: в Politico назвали ключевое условие

Война в Украине. Фото: УНИАН

Егор Фирсов, боевой парамедик из Авдеевки и бывший депутат Верховной Рады, считает, что Трамп как бизнесмен не захочет начинать свое президентство с неудачи в Украине после масштабных инвестиций Вашингтона в ее оборону.

Фирсов подчеркивает, что даже если дипломатический процесс будет начат, позиции сторон будут зависеть от ситуации на фронте. Именно военная реальность будет определять степень готовности России к компромиссам.

"Независимо от ожиданий по администрации Трампа, и США, и Европа должны быть заинтересованы в усилении поддержки Вооруженных сил Украины. Без этого переговоры могут превратиться в платформу для ультиматумов со стороны Путина",— пишет он.

Фирсов добавляет, что основой для обороны Украины остается западное вооружение и финансирование, поскольку Россия полагается на ослабление поддержки Украины Западом.

"Нам нужно создать такие условия, при которых у врага не будет возможности продвинуться вперед", — подчеркивает он.

Среди основных проблем в поле боя Фирсов выделяет большое количество пехоты противника и нехватку беспилотников.

Ранее Financial Times высказал предположение о возможном заключении мирного соглашения между Украиной и Россией в 2025 году. По данным журналиста Бена Холла, Украина может согласиться на фактический контроль России над оккупированными территориями в обмен на гарантии безопасности от Европы при поддержке США, в то же время перспектива вступления Украины в НАТО останется замороженной.

Портал "Комментарии" ранее писал, что, по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, в ближайшей перспективе не может быть никаких переговоров с путинским режимом.



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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-peace-russia-us-president-nato-moscow-donald-trump-kyiv/
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