Достигнуты ли цели "СВО" и можно начинать переговоры: какой сигнал Путин послал россиянам

Российский диктатор Владимир Путин во время интервью на государственном телевидении заявил, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отметили, 24 января, во время интервью кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину основной акцент в выступлении Путина был направлен на то, чтобы дать понять российскому обществу, что война будет продолжаться. Он подчеркнул, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем, а война в Украине является частью более широкого конфликта между Россией и Западом.

"Путин, вероятно, использует интервью с Зарубиным на российском государственном телевидении, чтобы дать сигнал российскому обществу, что Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем и что война вряд ли закончится в ближайшее время", – считают в ISW.

Аналитики Института изучения войны полагают, что этим интервью Путин также стремился повлиять на российские элиты, которые стремятся к завершению войны. Его месседж должен убедить их в том, что никаких быстрых путей достижения мира не будет.

Это заявление в очередной раз демонстрирует неизменную позицию Путина, который продвигает нарратив, что Украина является марионеткой Запада, а конфликт является частью глобального противостояния великих держав. Кроме того, российский президент считает, что переговоры по войне в Украине могут быть достигнуты только между США и Россией, без прямого участия Украины, пишут в своем отчете аналитики.

Эксперты обращают внимание, что Путин также в очередной раз поставил под сомнение легитимность Зеленского как действующего президента Украины.

Во время интервью Путин пытался позиционировать себя как равного Дональду Трампу, подкрепляя свое давнее убеждение, что Россия является великой державой-наследницей Советского Союза.

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