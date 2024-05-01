logo

BTC/USD

59854.31

ETH/USD

2983.54

LTC/USD

79.37

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Достигли невероятных успехов: Politico назвало атаки ВСУ, которые создали большие проблемы РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Достигли невероятных успехов: Politico назвало атаки ВСУ, которые создали большие проблемы РФ

Атаки на российские НПЗ оказались весьма эффективными

сегодня, 08:04
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Серия ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Москву защищать собственную территорию, одновременно ведя войну на территории Украины. Но эти атаки уже продемонстрировали то, что ранее казалось невозможным – страна-бензоколонка осталась без бензина, а местные цены на топливо резко подпрыгнули, чего россияне ранее не могли себе даже представить. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Достигли невероятных успехов: Politico назвало атаки ВСУ, которые создали большие проблемы РФ

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что цены на дизельное топливо для российских потребителей установили новый рекорд, поднявшись почти на 10 процентов только за последнюю неделю, согласно правительственным данным. 

Стоимость бензина также достигла шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20 процентов с начала года, поскольку предложение сокращается и все больше заводов вынуждены приостанавливать производство.

В прошлую среду два топливных хранилища, принадлежащих российскому энергетическому гиганту "Роснефть", примерно в 500 километрах от границы с Украиной, были серьезно повреждены беспилотниками, топливо сгорело. 

В этом году более десятка нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах подверглись подобным ударам, а официальные лица в Киеве заявляют, что эта отрасль является законной военной целью.

Издание приводит комментарий бывшего офицера британской военной разведки Филиппа Ингрэма, который сравнил удары БПЛА по нефтеперерабатывающих заводах РФ с комариными укусами, но не в том смысле, что они неощутимы, а в том, что назойливы и очень истощают.

"Это как комар – когда вы не можете его найти, не можете его убить, а он возвращается ночь в ночь, вы будете истощены. Это очень хороший способ снять напряжение с линии фронта", – высказался представитель разведки.

Отмечается, что Москва уже сократила экспорт топлива до почти исторического минимума, отгрузив на прошлой неделе чуть более 712 тысяч тонн дизельного топлива, по сравнению с более 844 тысячами за ту же неделю в 2023 году. Для Москвы это и политическая, и военная проблема. Кроме того, что дешевое топливо необходимо для военных усилий России, оно является ключевой частью компенсации главы РФ Владимира Путина для населения, противоядием от отставания зарплат и слабого рубля.

"Politico" предполагает, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия не верит, что США убедили Украину не бить по НПЗ: как готовятся к новым ударам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/vladimir-putin-russia-diesel-prices-skyrocket-ukraine-war-drone-strikes-oil-refineries/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости