Достигли невероятных успехов: Politico назвало атаки ВСУ, которые создали большие проблемы РФ

Серия ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Москву защищать собственную территорию, одновременно ведя войну на территории Украины. Но эти атаки уже продемонстрировали то, что ранее казалось невозможным – страна-бензоколонка осталась без бензина, а местные цены на топливо резко подпрыгнули, чего россияне ранее не могли себе даже представить. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что цены на дизельное топливо для российских потребителей установили новый рекорд, поднявшись почти на 10 процентов только за последнюю неделю, согласно правительственным данным.

Стоимость бензина также достигла шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20 процентов с начала года, поскольку предложение сокращается и все больше заводов вынуждены приостанавливать производство.

В прошлую среду два топливных хранилища, принадлежащих российскому энергетическому гиганту "Роснефть", примерно в 500 километрах от границы с Украиной, были серьезно повреждены беспилотниками, топливо сгорело.

В этом году более десятка нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах подверглись подобным ударам, а официальные лица в Киеве заявляют, что эта отрасль является законной военной целью.

Издание приводит комментарий бывшего офицера британской военной разведки Филиппа Ингрэма, который сравнил удары БПЛА по нефтеперерабатывающих заводах РФ с комариными укусами, но не в том смысле, что они неощутимы, а в том, что назойливы и очень истощают.

"Это как комар – когда вы не можете его найти, не можете его убить, а он возвращается ночь в ночь, вы будете истощены. Это очень хороший способ снять напряжение с линии фронта", – высказался представитель разведки.

Отмечается, что Москва уже сократила экспорт топлива до почти исторического минимума, отгрузив на прошлой неделе чуть более 712 тысяч тонн дизельного топлива, по сравнению с более 844 тысячами за ту же неделю в 2023 году. Для Москвы это и политическая, и военная проблема. Кроме того, что дешевое топливо необходимо для военных усилий России, оно является ключевой частью компенсации главы РФ Владимира Путина для населения, противоядием от отставания зарплат и слабого рубля.

"Politico" предполагает, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

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