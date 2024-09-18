Достают ли наши БПЛА в Энгельс и Оленью: почему россияне чувствуют себя уверенно

Аэродромы "Энгельс", "Оленья" и ряд других вражеских аэропортов уже давно являются желанными целями для украинских беспилотников. Именно так мы пытаемся поразить вражескую авиацию, которая не перестает наносить сокрушительные удары по Украине. Каковы последствия недавних ударов по аэродрому "Энгельс"? Можем ли мы с помощью БПЛА все же уничтожить вражескую авиацию? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Дрон

Наша цель – это "донорные" самолеты

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV рассказал, что целью ударов по таким аэродромам, как Энгельс и Оленья являются "донорные" самолеты.

"Любой удар по аэродрому, если он был успешен — это на время дает достаточно серьезный отдых для всей Украины с точки зрения обстрелов. Наиболее вероятно пока — нет никаких сообщений — целью могут быть склады боеприпасов, горюче-смазочные склады. Поскольку самолеты можно относительно быстро опрокидывать. И если они становятся целью – это обычно либо нелетающие борта, либо каннибализующие, то есть разбирающие", – отметил Нарожный.

Он также прокомментировал информацию о том, что Россия укладывает автомобильные шины на свои самолеты, расположенные на аэродромах. По словам эксперта, таким образом противник пытается прежде всего уберечь свои самолеты от обломков украинских дронов.

Например, говорит эксперт, если представить ситуацию, что сам дрон не попал в самолет, однако его обломок попал в топливный бак – это где-то на уровне 1 до миллиона. А если этот БПЛА взрывается рядом с самолетом и у него есть большое количество обломков – это для самолета означает год капитального ремонта. Это нужно будет менять электронику, проводку. А если эти обломки попадут в шину – это просто обезопасит самолет от обломков.

У россиян очень интенсивная система РЭБ

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в интервью "Radio NV" отметил, что следует понимать, что каждый аэродром, который мы хотим поразить, защищен мощными РЭБами и поражать базирующиеся там самолеты с помощью БПЛА практически невозможно.

"Говорят, что летящие на "Оленью" беспилотники несут на внешней подвеске 100-килограммовую бомбу. Но они ориентируются по системам спутниковой навигации, плюс инерционная система. В районе "Оленьей" спутниковые сигналы искажаются. Поэтому прицелиться и составить боевое задание так Чтобы этот беспилотник на расстоянии 1800 км попал еще и в самолет — практически невозможно", — отметил Романенко.

К тому же, он уточнил, что запускающие по "Оленьи" дроны самолетообразные и имеют большую парусность, из-за чего их очень интенсивно сносит ветром.

"На некоторых отрезках система GPS корректирует, возвращает на правильную траекторию. Но в Мурманской области очень интенсивная система РЭБ. И поражать самолеты с помощью этих наших беспилотных средств самолетного типа практически невозможно", — отметил эксперт.

По мнению Романенко, россиянам пока нет причин беспокоиться за аэродром "Оленья". В то же время он выразил надежду, что дальше наши удары по этому аэродромному узлу будут успешнее.

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