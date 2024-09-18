Достают ли наши БПЛА в Энгельс и Оленью: почему россияне чувствуют себя уверенно

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Кравцев Сергей
Аэродромы "Энгельс", "Оленья" и ряд других вражеских аэропортов уже давно являются желанными целями для украинских беспилотников. Именно так мы пытаемся поразить вражескую авиацию, которая не перестает наносить сокрушительные удары по Украине. Каковы последствия недавних ударов по аэродрому "Энгельс"? Можем ли мы с помощью БПЛА все же уничтожить вражескую авиацию? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Дрон
Военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV рассказал, что целью ударов по таким аэродромам, как Энгельс и Оленья являются "донорные" самолеты.
Он также прокомментировал информацию о том, что Россия укладывает автомобильные шины на свои самолеты, расположенные на аэродромах. По словам эксперта, таким образом противник пытается прежде всего уберечь свои самолеты от обломков украинских дронов.
Например, говорит эксперт, если представить ситуацию, что сам дрон не попал в самолет, однако его обломок попал в топливный бак – это где-то на уровне 1 до миллиона. А если этот БПЛА взрывается рядом с самолетом и у него есть большое количество обломков – это для самолета означает год капитального ремонта. Это нужно будет менять электронику, проводку. А если эти обломки попадут в шину – это просто обезопасит самолет от обломков.
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в интервью "Radio NV" отметил, что следует понимать, что каждый аэродром, который мы хотим поразить, защищен мощными РЭБами и поражать базирующиеся там самолеты с помощью БПЛА практически невозможно.
К тому же, он уточнил, что запускающие по "Оленьи" дроны самолетообразные и имеют большую парусность, из-за чего их очень интенсивно сносит ветром.
По мнению Романенко, россиянам пока нет причин беспокоиться за аэродром "Оленья". В то же время он выразил надежду, что дальше наши удары по этому аэродромному узлу будут успешнее.
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