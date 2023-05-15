Достаточно ли Запад поддерживает Украину перед контрнаступлением: что думают украинцы

В последнее время достаточно много разговоров об ожидаемом контрнаступлении ВСУ. Украинские власти уже достаточно долго просили западных партнеров поставить Украине дальнобойные ракеты, которыми можно было бить по враждебным объектам в тылу и тем самым, тем самым оставляя россиян возможности противодействовать украинскому контрнаступлению. И вот Великобритания наконец-то официально заявила, что дальнобойные ракеты Storm Shadow уже в Украине. Социологи Active Group изучили этот момент и решили поинтересоваться мнением украинцев, что они думают по поводу анонсированного контрнаступления, готова ли Украина уже к нему?

Военная помощь Украине. Фото: из открытых источников

Как оказалось, подавляющее большинство, а именно 53,5%, считают, что Украина преимущественно готова к контрнаступлению. Еще 16,7% респондентов заявили, что Украина полностью готова к контрнаступлению. 14,5% заявили, что на данный момент не готовы ответить на данный вопрос.

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Также социологи поинтересовались, как важна поддержка западных стран в подготовке Украины к контрнаступлению? Так 68% ответили, что эта поддержка является ключевой. Чуть больше 28% выбрали ответ, что эта поддержка "скорее важна". "Скорее неважная" ответили всего 1,4% соотечественников.

Также по результатам опроса оказалось, что подавляющее большинство, а именно более 71% украинцев считают, что поддержка Западом Украины есть, но она недостаточна. Только 14,4% украинцев считают такую поддержку достаточной.

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