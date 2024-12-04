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Достанет до Москвы: Украина запустила серийное производство наиболее мистического оружия

Рустем Умеров сообщил, что Украина запустила серийное производство ракет-дронов "Паляниця"

4 декабря 2024, 15:07
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Кравцев Сергей

В Украине серийно выпускают ракету-дрон "Паляниця" и масштабируют производство противокорабельных ракет "Нептун". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в блоге на "Левом береге". Интересно, что ранее об этом оружии ходило много домыслов. Впервые о его создании сообщил президент Владимир Зеленский. Россияне же считали, что Украина может лишь получать западные образцы вооружения, а сама не в состоянии сделать мощное и дальнобойное оружие.

Достанет до Москвы: Украина запустила серийное производство наиболее мистического оружия

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Министр обороны отметил, что "Паляниця" является разработкой частного стартапа, отметив высокие результаты работы частных оборонных предприятий. Ракета-дрон уже запущена в серийное производство.

"Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году Украина уже изготовила первые 100 ракет. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства обороны, которое координирует как государственные, так и частные инициативы по ракетостроению", – отметил Рустем Умеров.

Также министр рассказал о возобновлении и масштабировании производства крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун", которые теперь могут поражать цели на большей дальности.

"Украинская ракетная программа – это не только о войне. Это о независимости, самодостаточности и технологическом прорыве. Наши успехи в ракетостроении доказывают: мы способны создавать оружие, которое меняет правила игры", – подчеркнул Рустем Умеров.

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