Достанет до Москвы: Украина запустила серийное производство наиболее мистического оружия

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Кравцев Сергей
В Украине серийно выпускают ракету-дрон "Паляниця" и масштабируют производство противокорабельных ракет "Нептун". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в блоге на "Левом береге". Интересно, что ранее об этом оружии ходило много домыслов. Впервые о его создании сообщил президент Владимир Зеленский. Россияне же считали, что Украина может лишь получать западные образцы вооружения, а сама не в состоянии сделать мощное и дальнобойное оружие.
Рустем Умеров. Фото: из открытых источников
Министр обороны отметил, что "Паляниця" является разработкой частного стартапа, отметив высокие результаты работы частных оборонных предприятий. Ракета-дрон уже запущена в серийное производство.
Также министр рассказал о возобновлении и масштабировании производства крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун", которые теперь могут поражать цели на большей дальности.
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