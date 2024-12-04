Кремль в шоке: украинские дроны атаковали стратегические объекты за 900 км

В ночь на 4 декабря беспилотники атаковали сразу несколько стратегических объектов России. Авиабаза "Дягилево" в Рязани и порт в Новороссийске стали основными целями. Однако, российские власти снова пытаются замалчивать масштабы убытков, выдавая это за "успешную работу ПВО".

Дроны атаковали стратегические объекты в Рязани и Новороссийске

Первые взрывы прогремели на авиабазе в Рязани около 03:00. "Дягилево" является одной из ключевых баз, где находятся бомбардировщики Ту-22М, Ту-95 и Ту-160, регулярно обстреливающие Украину.

"Официальная Рязань отмалчивается и атака не попала в официальные отчеты. Однако, факты взрывов неоспоримы. Все это свидетельствует, что эффективно убивали аэродромом. Не иначе", — рассказал военный Кирилл Сазонов.

В Новороссийске, по словам местных жителей, от 5 до 7 взрывов прозвучали над акваторией порта между 01:40 и 4:00. Это порт, где базируются ракетоносители Черноморского флота России.

Информацию также подтвердил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Телеграмм-канале.

"Рязань — удары по авиабазе Дягилева. Одна из ключевых авиабаз стратегической авиации РФ. В Новороссийске атакован порт, в котором РФ базирует ракетоносители, участвующие в обстрелах Украины", — написал Коваленко.

Атаки на Рязань и Новороссийск стали лишь частью масштабной операции. По информации Кирилла Сазонова, удары продолжались в несколько этапов. Первая волна началась в 00:15 и продолжалась до 2:00, вторая — с 05:40 до утра. Больше всего пострадала Ростовская область, где местные сообщали о более 20 взрывах в Таганроге, Ростове, а также в селах Лакедемоновка и Таврический. Власти заявили о сбитии 12 дронов, но подтвержденные попадания свидетельствуют о значительных потерях.

Кроме Рязани, Новороссийска и Ростова, беспилотники также атаковали объекты в Белгородской, Брянской и Астраханской областях. Удары достигли объектов, расположенных в 900 километрах от украинской границы.

Ранее "Комментарии" писали, что в ночь на 29 ноября нанесен удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ.